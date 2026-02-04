Rodobens movimenta R$ 19,8 bilhões em novos negócios

A Rodobens encerrou 2025 com R$ 19,8 bilhões em negócios gerados, crescimento de 11,1% em relação ao ano anterior, consolidando a trajetória de expansão observada ao longo dos trimestres. No quarto trimestre de 2025, a companhia registrou R$ 5,2 bilhões em negócios gerados, avanço de 8,6% na comparação com o mesmo período de 2024. As receitas futuras contratadas, que incluem consórcios e seguro prestamista, somaram R$ 3,9 bilhões, o que representa um crescimento de 21,9%. Já a carteira de crédito da companhia cresceu 17,2%, alcançando R$ 21,9 bilhões, refletindo resultado histórico e a maturidade do nosso ecossistema, com serviços financeiros liderando a expansão.

O consórcio seguiu como principal motor de crescimento da companhia em 2025, com uma sequência de recordes de vendas ao longo do segundo semestre. No acumulado de 2025, a geração de negócios no consórcio avançou 19,9%, superando R$ 8,5 bilhões. Apenas no quarto trimestre, o segmento somou R$ 2,5 bilhões em negócios gerados, crescimento de 11,2% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O desempenho foi impulsionado principalmente pela expansão do canal de Parcerias e Agentes Comissionados, que registrou crescimento de 23% nas vendas de créditos em cotas ao longo de 2025, alcançando R$ 5,9 bilhões em negócios gerados. O segmento de seguros também apresentou crescimento consistente, com alta de 18,5% em 2025, enquanto os produtos de crédito superaram R$ 1,8 bilhão em negócios gerados no período, alta de 7,3% comparado ao mesmo período do ano anterior.

No acumulado de 2025, a divisão que reúne a geração de negócios nas frentes de consórcios, seguros e produtos de crédito movimentou R$ 11,2 bilhões, alta de 16,2%, enquanto o Varejo Automotivo somou R$ 8,6 bilhões, com crescimento de 5,1%. Os números refletem a evolução do modelo de negócios da companhia ao longo do ano.

A consistência operacional foi acompanhada por reconhecimento externo. A Fitch Ratings atribuiu à Rodobens Administradora de Consórcios o rating AA+(bra), com perspectiva estável, tornando a companhia a única administradora de consórcios independente com classificação pública de crédito.

“Encerramos 2025 com uma base de negócios mais diversificada, o que foi determinante para atingirmos esse volume recorde. O maior equilíbrio entre as frentes de atuação não apenas impulsionou o crescimento no ano, mas transformou a Rodobens em uma operação mais previsível, resiliente e sustentável para os próximos ciclos”, conclui Fernando Calado, diretor financeiro e de relações com investidores da Rodobens.