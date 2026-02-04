Tokio Marine cresce 15,4% no Rio de Janeiro e Espírito Santo

A Tokio Marine Seguradora anuncia crescimento de 15,4% na Diretoria Regional RJ/ES, com faturamento de mais de R$ 1,15 bilhão em 2025 e desempenho positivo em todas as Linhas de Negócio como nas carteiras de Auto (14,9%), RD Massificados (20,1), Vida (12,1%) e Produtos PJ (19,5%).

Segundo o Diretor Comercial Regional RJ/ES, Sérgio Brito, o último ano foi extremamente positivo, resultado do trabalho integrado entre o time Comercial, Corretores e Assessorias. “Esse desempenho reflete a forte especialização técnica da Tokio Marine em todas as suas áreas de atuação, aliada a investimentos consistentes em tecnologia, excelência operacional e uma equipe comercial preparada para atender com proximidade e dedicação”, explica. “A forma como nos relacionamos com os Corretores e Assessorias, oferecendo suporte técnico e atuando lado a lado, tem sido um diferencial claro no mercado. Aqui, acolhemos e apoiamos verdadeiramente nossos parceiros”, reforça.

Para 2026, o objetivo é continuar com o crescimento de dois dígitos e ultrapassar a marca de R$ 1,3 bilhão. “Queremos seguir obtendo bons resultados em todas as carteiras em que atuamos, com foco em PJ, Vida, Fiança e Residencial, seguindo com qualidade nas entregas e no suporte comercial e técnico para auxiliar Corretores e Assessorias no fechamento de novos negócios”, finaliza.