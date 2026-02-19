Pottencial lidera no Seguro Garantia em 2025

A Pottencial Seguradora alcançou, pelo nono ano consecutivo, a liderança do mercado brasileiro de Seguro Garantia. De acordo com relatório divulgado em 16 de fevereiro pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a companhia encerrou o período com R$ 1,021 bilhão em prêmios no ramo e 16,29% de participação de mercado. Em 2025, a seguradora ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em prêmios diretos em Seguro Garantia, mantendo a primeira posição no ranking do segmento.

Além do desempenho no Garantia, a empresa figura na vice-liderança do Seguro Fiança Locatícia, com participação de 17,26%, acima dos 14,95% registrados no ano anterior. No comparativo anual, o volume de prêmios no ramo cresceu 38,19%.

Para Carlos Ferreira Quick, vice-presidente da companhia, os resultados refletem o modelo de atuação adotado pela seguradora. “Estamos há quase uma década na liderança do Seguro Garantia e consolidamos a vice-liderança no Seguro Fiança Locatícia. Esse desempenho reflete uma estratégia consistente de investimentos em tecnologia, uso inteligente de dados e inteligência artificial, além do desenvolvimento contínuo de pessoas. Com um time altamente especializado e uma relação próxima e transparente com nossos corretores parceiros, seguimos ampliando a oferta de soluções eficientes e um atendimento cada vez mais próximo e personalizado para proteger o que é valor para ainda mais pessoas”, afirma.

Segundo o executivo, a tecnologia tende a assumir papel ainda mais central nas operações do setor. “Ela terá um papel decisivo na tomada de decisão, na eficiência dos processos e na competitividade das seguradoras e dos corretores. No Seguro Garantia, isso se traduz em análises de risco mais precisas, maior agilidade e soluções alinhadas às necessidades reais dos clientes. Mas essa evolução só é possível quando vem acompanhada de um forte investimento na capacitação de pessoas, na formação de um time de ponta e em um relacionamento próximo e contínuo com corretores, parceiros de negócio e clientes. A Pottencial está preparada para esse cenário e para atender um mercado cada vez mais exigente, informado e conectado”.

O executivo também destaca o potencial de crescimento do mercado segurador brasileiro, que representa cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). De acordo com ele, a expectativa é de que o Seguro Garantia continue em expansão, impulsionado por investimentos em infraestrutura, concessões e projetos privados de grande porte. “O mercado está mais maduro e consciente da importância do seguro como instrumento de desenvolvimento econômico. Nesse contexto, os investimentos em infraestrutura, concessões e projetos privados de grande porte tendem a impulsionar a demanda por garantias contratuais e fortalecer o papel do seguro como viabilizador de projetos”, conclui.