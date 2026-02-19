Mapfre nomeia Ricardo Carqueijo para Corporate Broker

A Mapfre anuncia a nomeação de Ricardo Carqueijo para a Diretoria de Corporate Broker no Brasil. A área é responsável pela gestão de grandes riscos empresariais e pelo relacionamento com corretoras internacionais. Com o movimento, a companhia fortalece sua posição no segmento corporativo, no qual detém 11,2% de participação de mercado e ocupa a liderança do setor.

Na nova posição, Carqueijo passa a liderar a frente comercial de operações de alta complexidade em seguros, como riscos patrimoniais, industriais, de engenharia e responsabilidade civil, negócios que exigem subscrição técnica especializada e desenho de soluções sob medida. Também caberá a ele a interlocução com brokers globais, canal pelo qual multinacionais e grandes grupos econômicos contratam cobertura no país dentro de programas internacionais integrados.

Segundo Karine Brandão, diretora executiva comercial do Canal Corretor e Corretores Globais da Mapfre, a escolha reflete a busca por executivos com experiência em grandes contas e visão de mercado. “Ricardo reúne bagagem técnica e leitura estratégica que contribuem para sustentar o crescimento de forma consistente e ampliar nossa presença junto a empresas e corretores globais”, disse.

O novo diretor chega à Mapfre após uma trajetória de 15 anos construída em seguradoras multinacionais, sempre ligado ao desenvolvimento de negócios corporativos e à gestão de contas estratégicas. É formado em Direito e possui especialização em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ao longo da carreira, participou da estruturação de programas internacionais de seguros e da expansão de canais de distribuição voltados a grandes conglomerados empresariais.

Para Carqueijo, esse novo cargo representa um importante momento profissional em sua carreira. “Assumir esse desafio na Mapfre é uma oportunidade de contribuir com uma operação reconhecida pela solidez, tradição e excelência técnica. O foco será ampliar a proximidade com o corretor e utilizar a capacidade global de subscrição para oferecer soluções mais ágeis ao mercado corporativo brasileiro”, afirmou.

O canal de brokers internacionais é hoje uma das principais portas de entrada para multinacionais que buscam contratar seguros no Brasil em conformidade com a regulação local e de forma integrada a programas globais de proteção, segmento no qual a companhia pretende ampliar sua presença nos próximos anos.