Seguro auto inicia o ano com preços estáveis

O preço médio das apólices iniciou 2026 com estabilidade para ambos os gêneros. De acordo com o novo levantamento da Creditas Seguros, o perfil masculino pagou cerca de R$ 2.390,32 em janeiro, um aumento de 2,12% frente aos R$ 2.340,79 de dezembro, já para o perfil feminino, custou cerca de R$ 2.908,42 em janeiro, um acréscimo de 1,83% em comparação aos R$ 2.856,10 de dezembro.
Apesar da estabilidade no panorama geral, a disparidade entre os gêneros continua acentuada, com uma diferença de R$ 518,10 para as mulheres. O levantamento considera as cotações nas onze capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.
De acordo com Marina Leal, Head de negócios da Creditas Seguros, as movimentações de janeiro mostram que a sazonalidade impacta diretamente no custo das apólices. “A estabilidade registrada após um ano de queda no preço médio para o público masculino e alta para o feminino mostra que o perfil de risco é volátil e sensível a diferentes nuances, mas ainda pode se manter estável em diferentes períodos do ano. Isso reforça a importância de acompanhar o movimento do mercado segurador para garantir o custo-benefício das apólices”, comenta.
Destaques de janeiro de 2026
No início do ano, os veículos mais vendidos registraram movimentos semelhantes de alta para ambos os perfis. Entre as mulheres, o menor valor médio nacional foi o do HB20 Sense Plus 1.0 12V Manual, com apólice de R$ 2.491,10. O valor mais elevado foi do Compass Sport 1.3 T 270 Flex Aut., que alcançou R$ 4.088,04.
Nas capitais, o Rio de Janeiro apresentou a maior média para o público feminino (R$ 5.835,36), com alta de 38% sobre dezembro. Também figuraram entre os maiores valores Salvador (R$ 2.911,71) e Porto Alegre (R$ 2.836,55). Os menores preços foram observados em Brasília (R$ 2.200,00), Florianópolis (R$ 2.375,59) e Vitória (R$ 2.498,65).
Para os homens, o menor valor médio nacional foi o do Onix Hatch 1.0 12V Flex Manual, com apólice de R$ 1.927,65. O maior valor foi novamente o do Compass Sport 1.3 T 270 Flex Aut., que atingiu R$ 3.560,04.
Entre as capitais, o Rio de Janeiro manteve os maiores preços médios (R$ 4.782,67), alta de 46% frente a dezembro. Em seguida aparecem Vitória (R$ 2.372,58) e Belo Horizonte (R$ 2.340,93). Os menores valores foram registrados em Brasília (R$ 1.851,84), Florianópolis (R$ 1.966,95) e Recife (R$ 2.047,03).
Maiores variações por modelo
- Compass Sport 1.3 T 270 Flex Aut. 4P: Com os maiores preços médios nacionais para ambos os gêneros, o veículo registrou preço médio de R$ 3.560,04 em janeiro para o perfil masculino, um aumento de 20,74% frente os R$ 2.948,67 observados em dezembro. Para o perfil feminino, a média passou de R$ 2.463,20 em dezembro para R$ 4.088,04 em janeiro, um aumento de 65,97%. Entre as capitais, para as mulheres, os maiores preços foram no Rio de Janeiro (R$ 9.392,23), São Paulo (R$ 4.215,65) e Salvador (R$ 4.212,61), enquanto para os homens foram também no Rio de Janeiro (R$ 10.967,20), São Paulo (R$ 3.540,22) e Belo Horizonte (R$ 3.239,88).
- Argo 1.0 6V Flex: O veículo também apresentou um dos maiores valores médios de apólice para ambos os gêneros e em diversas capitais. Para as mulheres, a apólice passou de R$ 2.468,17 em dezembro para R$ 3.165,83 em janeiro, um aumento de 28,27%. As maiores apólices para este perfil foram as do Rio de Janeiro (R$ 4.929,27), São Paulo (R$ 3.693,45) e Porto Alegre (R$ 3.487,34). Já para os homens, o valor médio subiu para R$ 2.601,72, representando uma alta de 18,97% em relação aos R$ 2.186,98 de dezembro. Os maiores valores foram registrados no Rio de Janeiro (R$ 4.986,27), São Paulo (R$ 3.205,78) e Belo Horizonte (R$ 2.983,82).
- Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut. Comfortline: O preço médiodeste modelo para o público masculino em janeiro foi de R$ 2.183,57, uma queda de 8,99% em relação aos R$ 2.399,13 de dezembro. Já para o público feminino, o valor médio aumentou de R$ 1.985,37 em dezembro para R$ 2.713,87 em janeiro, cerca de 36,70%. Apesar de estar entre as apólices médias mais acessíveis para ambos os gêneros, o veículo apresentou variações em diversas capitais. Para as mulheres, foram no Rio de Janeiro (R$ 4.358,84), Salvador (R$ 3.028,85) e Recife (R$ 2.936,92). Quanto para os homens, foram no Rio de Janeiro (R$ 3.737,37), Vitória (R$ 2.224,94) e Curitiba (R$ 2.199,33).
- Novo Onix Hatch 1.0 12V Flex Manual 4P: Em janeiro, o modelo apresentou a menor apólice média do mês para o perfil masculino, R$ 1.927,65, uma queda de 8,45%, frente aos R$ 2.105,43 de dezembro. Para o perfil feminino, também esteve entre os menores valores, R$ 2.515,22, uma queda de 0,11% diante dos R$ 2.523,11 observados em dezembro. As apólices de valor mais elevado para as mulheres foram as do Rio de Janeiro (R$ 4.509,67), Belo Horizonte (R$ 2.615,86) e Porto Alegre (R$ 2.573,38). Para os homens, os maiores valores foram registrados em Rio de Janeiro (R$ 3.423,31), Vitória (R$ 2.151,98) e Belo Horizonte (R$ 2.099,10).