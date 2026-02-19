Seguro auto inicia o ano com preços estáveis

O preço médio das apólices iniciou 2026 com estabilidade para ambos os gêneros. De acordo com o novo levantamento da Creditas Seguros, o perfil masculino pagou cerca de R$ 2.390,32 em janeiro, um aumento de 2,12% frente aos R$ 2.340,79 de dezembro, já para o perfil feminino, custou cerca de R$ 2.908,42 em janeiro, um acréscimo de 1,83% em comparação aos R$ 2.856,10 de dezembro.

Apesar da estabilidade no panorama geral, a disparidade entre os gêneros continua acentuada, com uma diferença de R$ 518,10 para as mulheres. O levantamento considera as cotações nas onze capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.

De acordo com Marina Leal, Head de negócios da Creditas Seguros, as movimentações de janeiro mostram que a sazonalidade impacta diretamente no custo das apólices. “A estabilidade registrada após um ano de queda no preço médio para o público masculino e alta para o feminino mostra que o perfil de risco é volátil e sensível a diferentes nuances, mas ainda pode se manter estável em diferentes períodos do ano. Isso reforça a importância de acompanhar o movimento do mercado segurador para garantir o custo-benefício das apólices”, comenta.

Destaques de janeiro de 2026

No início do ano, os veículos mais vendidos registraram movimentos semelhantes de alta para ambos os perfis. Entre as mulheres, o menor valor médio nacional foi o do HB20 Sense Plus 1.0 12V Manual, com apólice de R$ 2.491,10. O valor mais elevado foi do Compass Sport 1.3 T 270 Flex Aut., que alcançou R$ 4.088,04.

Nas capitais, o Rio de Janeiro apresentou a maior média para o público feminino (R$ 5.835,36), com alta de 38% sobre dezembro. Também figuraram entre os maiores valores Salvador (R$ 2.911,71) e Porto Alegre (R$ 2.836,55). Os menores preços foram observados em Brasília (R$ 2.200,00), Florianópolis (R$ 2.375,59) e Vitória (R$ 2.498,65).

Para os homens, o menor valor médio nacional foi o do Onix Hatch 1.0 12V Flex Manual, com apólice de R$ 1.927,65. O maior valor foi novamente o do Compass Sport 1.3 T 270 Flex Aut., que atingiu R$ 3.560,04.

Entre as capitais, o Rio de Janeiro manteve os maiores preços médios (R$ 4.782,67), alta de 46% frente a dezembro. Em seguida aparecem Vitória (R$ 2.372,58) e Belo Horizonte (R$ 2.340,93). Os menores valores foram registrados em Brasília (R$ 1.851,84), Florianópolis (R$ 1.966,95) e Recife (R$ 2.047,03).

Maiores variações por modelo