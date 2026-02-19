Prêmio Melhores do Seguro: Muitas histórias para contar

EXCLUSIVO – A Revista Apólice abriu as inscrições para a edição 2026 do Prêmio Melhores do Seguro, que reconhece os cases de sucesso de empresas que atuam na intermediação entre seguradoras e segurados, desmistificando o setor e trabalhando arduamente para o seu desenvolvimento.

Desde 2010, o Prêmio reconhece as iniciativas que tornaram o mercado mais fluído e visível para a sociedade, além de ampliar os negócios e a satisfação dos colaboradores. Para a edição 2026, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho, neste link.

O Prêmio Melhores do Seguro tem como objetivo reconhecer e valorizar ações que impulsionam a evolução do mercado segurador brasileiro, destacando empresas, profissionais e projetos que contribuem de forma concreta para o desenvolvimento do setor. A premiação busca dar visibilidade a ações inovadoras em áreas como gestão, tecnologia, distribuição, marketing, relacionamento com clientes e desempenho comercial, estimulando a disseminação de boas práticas e a elevação dos padrões de qualidade.

Mais do que celebrar resultados financeiros, o prêmio se propõe a identificar estratégias que geram impacto real na operação das corretoras e demais agentes do ecossistema, seja por meio de eficiência operacional, transformação digital, novos modelos de negócios ou melhoria da experiência do consumidor.

“Ao reunir cases de sucesso de diferentes regiões e portes de empresas, a iniciativa também funciona como um termômetro das tendências do setor, promovendo a troca de conhecimento e fortalecendo a cultura de profissionalização. Nesse sentido, o prêmio cumpre um papel institucional ao incentivar a transparência, a inovação e a competitividade saudável, contribuindo para a consolidação do seguro como instrumento essencial de proteção econômica e planejamento de longo prazo no país”, explica Kelly Lubiato, diretora de Redação da Revista Apólice.

Além do reconhecimento do seu trabalho, participar da festa de entrega dos troféus é estar em um ambiente de alto nível de relacionamento. Reunindo lideranças, executivos, corretores e formadores de opinião, o evento promove encontros de qualidade, aproximação institucional e possíveis parcerias comerciais. “É um espaço informal, porém estratégico, onde decisões, conexões e novos negócios começam a se desenhar”, acrescenta Graciane Pereira, diretora Comercial da Revista.

A partir de agora, vocês poderão conhecer cases premiados em outras edições. Participe e conheça a importância de ser um premiado neste grande evento do mercado de seguros.

Prêmio Melhores do Seguro 2026.



