Grupo PLL conquista ISO 14001 e reforça agenda ESG

O Grupo PLL, referência em soluções de pós-venda e reparo de dispositivos móveis na América Latina, conquistou a recertificação ISO 14001, certificação internacional que reconhece a maturidade do seu Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e reforça a integração entre sustentabilidade, tecnologia e governança em suas operações.

A certificação valida controles rigorosos sobre aspectos críticos da operação, como o descarte adequado de resíduos perigosos, incluindo baterias e componentes químicos, eficiência energética e conformidade com exigências legais. Para o mercado, o movimento consolida o Grupo PLL como um parceiro estratégico na cadeia de suprimentos de seguradoras e varejistas que precisam cumprir metas cada vez mais exigentes de ESG.

Segundo Lucas Linhares, sócio-fundador do Grupo PLL, o reconhecimento eleva o posicionamento técnico da companhia. “Em um mercado que lida com tecnologia e dados sensíveis, a responsabilidade ambiental está diretamente ligada à segurança jurídica e reputacional. A ISO 14001 demonstra aos nossos clientes, especialmente grandes seguradoras, que gerimos riscos operacionais de ponta a ponta, com rastreabilidade e conformidade no tratamento de resíduos”, afirma.

Adequações e cultura interna

Para obter a certificação, a empresa promoveu a reestruturação de processos considerados críticos. Entre as iniciativas, estão o mapeamento detalhado de impactos ambientais, a implementação de logística reversa certificada para componentes químicos e a criação de indicadores de eficiência energética.

A PLL também instituiu o “Termo de Compromisso com a Sustentabilidade”, renovado anualmente, com o objetivo de engajar fornecedores e clientes em práticas responsáveis ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos.

De acordo com Linhares, a certificação reforça a cultura organizacional voltada à prevenção e à gestão responsável de riscos. “A gestão ambiental está alinhada às nossas práticas de ISO 9001, de qualidade, e ISO 27001, de segurança da informação. Isso entrega ao mercado uma operação madura, na qual eficiência operacional e sustentabilidade caminham juntas para sustentar contratos de longo prazo”, destaca.

Com a recertificação, o Grupo PLL avança na definição de novas metas ambientais e na adaptação às exigências de cadeias globais de fornecimento, cada vez mais orientadas por critérios de sustentabilidade, governança e transparência.