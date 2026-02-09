Carnaval: a importância do seguro viagem para evitar imprevistos

O Carnaval está entre as festas populares que mais movimentam o turismo brasileiro e atrai viajantes de diferentes perfis. Enquanto parte do público aproveita o feriado para descansar em destinos de praia ou natureza, outros encaram maratonas de blocos, trios elétricos, desfiles e festas espalhadas pelas cidades.

Nesse contexto, o planejamento prévio torna-se etapa essencial para garantir uma experiência positiva. Além de passagens, hospedagem e roteiro, especialistas destacam que o seguro viagem ainda é um item frequentemente negligenciado, apesar de sua relevância em períodos de grande circulação de pessoas, quando imprevistos tendem a ocorrer com maior frequência.

Segundo Celso Guelfi, presidente da Global Travel Assistance (GTA), a contratação da proteção é recomendada mesmo em deslocamentos curtos. De acordo com o executivo, o viajante pode enfrentar contratempos como extravio de bagagem, perda de documentos, atrasos de voos ou episódios de mal-estar, situações nas quais o suporte de uma central de atendimento agiliza a resolução.

Levantamentos de plataformas de turismo indicam o Rio de Janeiro como o destino mais buscado para o Carnaval, seguido por cidades como Salvador, João Pessoa, Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis. No litoral, localidades como Porto de Galinhas, Porto Seguro, Ubatuba, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios também registram alta procura durante o período.

O calor intenso, as longas jornadas de festa, a alimentação fora de casa e as grandes aglomerações contribuem para o aumento de ocorrências como desidratação, viroses, intoxicação alimentar, insolação, quedas e mal-estar. Nessas situações, a necessidade de atendimento rápido pode ser determinante para evitar que o problema comprometa a viagem.

Guelfi ressalta que muitos viajantes só percebem a importância do seguro diante de despesas médicas inesperadas ou dificuldades logísticas fora do planejamento.

Proteção como aliada na viagem

O seguro viagem passa a integrar o planejamento do deslocamento ao oferecer assistência em emergências médicas e hospitalares, além de suporte em situações operacionais comuns durante o feriado. A GTA – Global Travel Assistance disponibiliza atendimento por telefone, WhatsApp e e-mail, tanto em viagens nacionais quanto internacionais.

Entre as opções disponíveis no mercado, há planos com diferentes níveis de cobertura, como R$ 20 mil, R$ 30 mil e R$ 60 mil, incluindo assistência médica emergencial, cobertura para acidentes e serviços de orientação ao viajante, com atendimento 24 horas. Em alguns casos, os produtos também contemplam benefícios adicionais, como proteção para pets.

Com o aumento do fluxo turístico e da exposição a riscos típicos de grandes eventos, especialistas recomendam avaliar o seguro viagem não como custo adicional, mas como instrumento de proteção financeira e operacional, capaz de garantir maior previsibilidade e tranquilidade durante o Carnaval.