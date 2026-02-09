Mapfre participa do Carnaval de Vitória ao lado do Banestes

A Mapfre esteve presente em mais uma edição do Carnaval de Vitória, que marca o início da temporada da festa mais popular do país. No terceiro ano de parceria com o Banestes, patrocinador do carnaval capixaba, a seguradora participou dos desfiles nos dias 6 e 7 de fevereiro, no “Camarote Banestes & Mapfre”, associando a celebração cultural a iniciativas de cuidado com as pessoas e incentivo à economia local.

A iniciativa faz parte da estratégia da Mapfre de estar cada vez mais próxima dos capixabas, celebrando a identidade regional e reforçando o papel do seguro como um pilar de tranquilidade e proteção, mesmo nos momentos de lazer. O lounge da seguradora recebeu os principais parceiros e distribuidores do Espírito Santo, como corretores, varejistas, cooperativas, entre outros.

A presença da Mapfre no Carnaval de Vitória reflete a sinergia entre a seguradora e o banco dos capixabas. Ambas as instituições compartilham em seu DNA o cuidado e o objetivo de oferecer jornadas fluidas e inovadoras para seus clientes.

Segundo Luciano Bezas, diretor geral de canais estratégicos da Mapfre, o apoio ao evento simboliza a força de uma união voltada para o desenvolvimento do estado. “É uma honra para a Mapfre ser parceira de uma instituição tão importante para o Espírito Santo e para todo o Brasil como o Banestes. No DNA da nossa companhia, assim como no do banco, está o cuidado com o que importa para as pessoas. Nosso foco é facilitar a vida dos clientes com inovação e agilidade. Essa conexão no Carnaval só reforça o nosso objetivo de construir, em conjunto, um futuro próspero para todos os capixabas”, destaca o executivo.

Ao participar do Carnaval capixaba, Mapfre e Banestes celebraram o desfile das escolas de samba e uma parceria voltada ao cuidado com o presente e ao desenvolvimento da região.