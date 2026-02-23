Go Sellers Experience debate IA nas vendas de seguros e crédito

A Go Sellers, salestech brasileira especializada em soluções de vendas com agentes de inteligência artificial para os mercados de seguros e crédito, realiza no dia 26 de fevereiro, em São Paulo, um encontro voltado a parceiros estratégicos, bancos, seguradoras, fintechs e corretores. A programação inclui apresentação institucional e um happy hour para networking.

O evento ocorrerá na sede da Seguros SURA Brasil e tem como proposta discutir como a inteligência artificial vem sendo aplicada para redesenhar modelos de venda, distribuição e escalabilidade de produtos financeiros no País. Segundo a empresa, a plataforma atua ao longo de toda a jornada comercial, desde a prospecção e qualificação de leads até o acompanhamento de propostas, análise de comportamento e suporte ao fechamento e ao pós-venda. No segmento de crédito, os agentes de IA apoiam operações de crédito pessoal, consignado, financiamentos e produtos estruturados, considerando critérios de risco e perfil do cliente.

No setor de seguros, a tecnologia é aplicada para ampliar a produtividade de corretores e equipes comerciais, reduzir tempo operacional e melhorar taxas de conversão, especialmente em linhas como vida, saúde, patrimoniais e empresariais.

Durante o encontro, a empresa apresentará demonstrações práticas do funcionamento dos agentes de IA, com foco na integração entre tecnologia, análise de dados e atuação humana. A proposta, segundo a companhia, é posicionar a inteligência artificial como ferramenta de apoio à tomada de decisão e à eficiência comercial, sem substituição das equipes.

Ao final da programação, os convidados participarão de um happy hour exclusivo para troca de experiências e discussão sobre inovação no ecossistema de seguros e crédito.