Bradesco Vida e Previdência lança plataforma ‘Viva Longevidade’

A Bradesco Vida e Previdência apresenta a Viva Longevidade, plataforma digital que incentiva as pessoas a criarem hábitos mais equilibrados de forma prática, interativa e personalizada. A ferramenta utiliza inteligência interativa e gamificação para acompanhar o bem-estar do usuário ao longo do tempo.

Por meio de um assistente virtual inteligente, a plataforma calcula o “Índice de Saúde”, atualizado conforme o usuário registra informações sobre rotina, hábitos e estilo de vida. A Viva Longevidade também oferece a opção de integração com dispositivos como Fitbit, Garmin, Polar e Strava.

A iniciativa reforça a visão de que longevidade não é apenas viver mais, mas se preparar para viver melhor. “Cuidar do bem-estar é um ato de planejamento, assim como fazemos com as finanças. Quando negligenciamos esse cuidado, o custo aparece lá na frente, seja físico, emocional ou econômico”, afirma Bernardo Castello, diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência.

A plataforma conta com um hub de conteúdos, com mais de 80 artigos relacionados às categorias da Roda da Vida, recurso para visualização e interação das informações, composta por sete categorias: nutrição, autocontrole, atividade, atenção plena, sono, saúde física e bem-estar mental. À medida que o usuário progride nas dimensões, ele desbloqueia metas e conquistas. “Quando pensamos em longevidade, logo imaginamos o que vamos colher lá na frente. Mas essa construção acontece no presente. O futuro é reflexo direto das escolhas que fazemos hoje. Investir agora é viver melhor, com mais qualidade”, reforça Marcio Atalla, consultor de Saúde e Estilo de Vida.

Para engajar os usuários, a ferramenta traz stories interativos, canal contínuo de acompanhamento que, a partir dos dados e perfil de cada pessoa, envia mensagens, lembretes, dicas e orientações personalizadas. Esses conteúdos estimulam a criação de hábitos, registram a evolução ao longo do tempo e garantem feedback recorrente sobre objetivos e rotinas, ajudando o cliente a manter constância e foco nas metas.

“Com a Viva Longevidade, queremos apoiar as pessoas na construção do seu futuro, oferecendo uma ferramenta para ajudar os usuários a gerenciar sua rotina de forma fácil e divertida, usando recursos interativos para promover hábitos mais saudáveis. Funciona como um acompanhamento 360°. Realizamos, por alguns meses, um período de teste com os funcionários e foi um sucesso”, explica Castello.

Esse é mais um passo na trajetória do Grupo Bradesco Seguros, que há mais de 20 anos lidera o debate sobre longevidade e planejamento. A Viva Longevidade vai além do acompanhamento individual ao incorporar uma dimensão social, com interação entre amigos, desafios colaborativos e participação em programas de bem-estar corporativo. Em breve a plataforma contará com um sistema de recompensas, em que os usuários poderão ganhar benefícios a partir dos desafios propostos, além de estar disponível para todos os clientes da Bradesco Vida e Previdência com seguro de vida e/ou plano de previdência privada ativos.