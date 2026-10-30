Darwin lança cotador digital para RC Profissional

A Darwin Seguros anunciou a ampliação de seu portfólio de seguros corporativos nas linhas de P&C (Property & Casualty) e Financial Lines, além do lançamento de um cotador digital para Responsabilidade Civil Profissional (E&O), previsto para novembro. A ferramenta permitirá que corretores realizem a cotação e a emissão de apólices em uma única jornada digital, nos casos que atendam aos critérios de subscrição da companhia.

A expansão ocorre em um momento de crescimento da seguradora, que projeta encerrar 2026 com faturamento superior a R$ 250 milhões, mais que o dobro do registrado no ano anterior. Segundo a Darwin, os seguros corporativos já representam aproximadamente 80% do volume de sua carteira.

As operações nos seguros de Responsabilidade Civil Geral (RCG), Responsabilidade Civil Obras (RC Obras) e Financial Lines, abrangendo D&O, E&O/RC Profissional e Medmal (RCP voltado a profissionais de saúde), tiveram início em setembro. No quarto trimestre, a companhia conclui a prateleira de Danos e Riscos com o lançamento das carteiras de Property, Riscos de Engenharia e Riscos Diversos Equipamentos.

Com o objetivo de se diferenciar em um mercado competitivo, a Darwin pauta a atuação pela combinação entre tecnologia, autonomia decisória local e proximidade no atendimento aos corretores. Em Property, o foco inicial da subscrição direta contempla os segmentos de comércio e serviços. Nas linhas de Medmal e E&O/RC Profissional, a seguradora atende diversas categorias de responsabilidade técnica, como advogados, médicos e engenheiros. Para Engenharia e D&O, a avaliação considera o perfil específico de cada apólice.

Um dos principais diferenciais da companhia está no tratamento reservado aos riscos que não se enquadram diretamente nas regras do contrato automático. Além da autonomia local de subscrição para as demandas dentro do apetite da casa, a Darwin avalia estruturar contas mais complexas por meio de resseguro facultativo, buscando soluções sob medida, caso a caso. A iniciativa reduz os declínios automáticos, mantém o corretor em contato direto com o time de subscrição e viabiliza negócios sem atendimento nos modelos tradicionais.

A capacidade de estruturação é respaldada por resseguradores locais e internacionais liderados pelo IRB(Re) e compostos por empresas como Munich Re, Austral Re, Everest e Hannover Re. Além de garantir robustez e escala à rotina comercial, o modelo concede suporte técnico e financeiro para a busca por soluções facultativas.

Como parte dessa estratégia, a Darwin Seguros lança, em novembro, seu novo cotador digital de E&O, ampliando a autonomia dos corretores e a capacidade de distribuição da carteira. A solução contempla dez categorias de atividades profissionais, incluindo advogados, engenheiros, arquitetos, escritórios de contabilidade, empresas de tecnologia, cartórios e administradoras de condomínios, entre outras. Com cotação e emissão integradas em uma única jornada digital para riscos elegíveis, a novidade representa avanço na estratégia de massificação da operação corporativa, combinando tecnologia, agilidade e simplicidade na experiência do corretor.

Buscando assegurar eficiência com rigor técnico, a companhia aplica inteligência artificial na plataforma digital. A tecnologia atua na triagem e classificação prévia de agravantes, organizando as informações do risco para desburocratizar o trabalho do corretor. Riscos elegíveis à jornada automatizada contam com cotação e emissão imediatas pelo portal, enquanto as cotações que exigem subscrição dedicada têm retorno garantido ao corretor em até cinco dias úteis, prazo estruturado para dar previsibilidade à negociação e aproximar o parceiro do especialista responsável pela análise.

De acordo com o sócio e CEO da Darwin Seguros, Edson Toguchi, a expansão para P&C e Financial Lines consolida o posicionamento da companhia como parceira estratégica de negócios. “Não queremos simplesmente ampliar a prateleira de produtos. Estamos construindo uma seguradora corporativa capaz de combinar especialização técnica, tecnologia e proximidade para resolver riscos que exigem atuação mais consultiva. As novas linhas aprofundam essa estratégia e aumentam nossa capacidade de participar das diferentes necessidades de proteção dos clientes”, afirma.

A sustentabilidade do modelo de negócios é ressaltada pelo cofundador Carlos Alberto (Beto) Souza Barros. “A expansão do portfólio corporativo está apoiada em uma estrutura construída a longo prazo, com capacidade técnica, capital e parceiros de resseguro de primeira linha. O objetivo é crescer de forma sustentável, ampliando a capacidade de atender riscos empresariais, mantendo a disciplina técnica que sustenta a companhia”, destaca.

Segundo o diretor de P&C e Financial Lines, Renan Ozelin, a escolha da Darwin pelo corretor se fundamenta na experiência de subscrição e na flexibilidade técnica. “Queremos que o parceiro perceba diferença na forma como o risco é tratado. Temos uma estrutura local de decisão, proximidade entre corretor e subscritor e, quando uma negociação não encontra enquadramento direto no contrato automático, disposição para avaliar alternativas facultativas junto ao resseguro. A tecnologia entra para reduzir o esforço operacional e dar velocidade ao processo, mas o diferencial está em combinar essa eficiência com capacidade técnica para construir soluções, inclusive para riscos mais complexos”, conclui o executivo.