Executiva da Europ Assistance é coautora do livro ‘Elas no Seguro’

Rita Graziano, Head de Novos Negócios da Europ Assistance Brasil, é coautora do livro Elas no Seguro, que reúne relatos de mulheres que construíram carreiras de destaque no mercado segurador. A executiva compartilha sua trajetória no setor e reforça a importância da liderança feminina em um segmento ainda marcado pela predominância masculina. O lançamento do livro acontece no dia 4 de fevereiro, às 19h, na Livraria da Travessa, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo.

“Participar de Elas no Seguro é olhar para a minha trajetória com gratidão e responsabilidade. Cada desafio enfrentado, cada barreira superada e cada conquista alcançada ajudaram a construir quem eu sou hoje. Compartilhar essas experiências é uma forma de incentivar outras mulheres a acreditarem em seu potencial e a ocuparem espaços de decisão. A diversidade não é apenas um valor, é um motor de transformação”, afirma Rita.

O livro busca dar visibilidade a trajetórias que rompem o “teto de vidro” no setor segurador, apresentando histórias de profissionais que superaram barreiras estruturais, desenvolveram resiliência e alcançaram posições estratégicas.

Segundo dados da Escola de Negócios e Seguros (ENS), mulheres representam cerca de 55% da força de trabalho nas seguradoras brasileiras, atuando principalmente nas áreas administrativa, comercial, técnica e de relacionamento com o cliente. Apesar disso, menos de 30% dos cargos de alta liderança, como diretorias e presidências, são ocupados por mulheres, evidenciando o desequilíbrio entre participação e poder de decisão.

“Os dados mostram que as mulheres já são maioria no mercado de seguros, mas ainda enfrentam desafios para chegar à liderança. O livro dá rosto e voz a essas estatísticas, mostrando como essas profissionais constroem mudanças reais dentro das organizações”, afirma Bianca Brandão, editora da obra.

Atualmente à frente da área de Novos Negócios da Europ Assistance Brasil, Rita lidera iniciativas voltadas à diversificação estratégica da companhia e ao fortalecimento da conexão com os clientes. Formada em Relações Públicas, com especialização em Strategic Business Management pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e formação como conselheira pela Board Academy, a executiva também participa do programa de mentoria para mulheres do Instituto Vasselo Goldoni (IVG).

Ao longo de mais de 15 anos de atuação nos segmentos de entretenimento, saúde e serviços, Rita trabalhou em empresas como MTV, Care Plus, Odontoprev e Ikê, experiências que contribuíram para sua visão ampla e integrada de negócios e relacionamento com diferentes mercados.