Hero Seguros anuncia promoções e expansão do time comercial

A Hero Seguros, insurtech que atua no seguro-viagem no Brasil, anuncia mudanças na estrutura comercial com a chegada de Jacqueline Miranda Ledo como nova gerente comercial do trade, além da promoção de Kátia Conde e Wagner Figueiredo aos cargos de coordenadores comerciais. As movimentações ampliam a atuação regional da companhia em mercados estratégicos.

Jacqueline Miranda Ledo tem mais de 20 anos de experiência no setor de turismo, com passagens por companhias aéreas como Varig e Copa Airlines. Nos últimos anos, esteve à frente da gerência regional de vendas da Visual Turismo, do grupo CVC Corp, liderando mercados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Centro-Oeste. “Chego à Hero Seguros motivada pelo propósito da empresa e pelo potencial de crescimento junto ao trade. Acredito muito em relações próximas, em escuta ativa e em construir soluções que façam sentido para quem está na ponta”, afirma Jacqueline.

A Hero Seguros vê essas movimentações como parte de sua estratégia de crescimento sustentável e proximidade com o mercado. “A chegada da Jacqueline e a promoção de profissionais que já fazem parte da nossa trajetória refletem um movimento consistente de fortalecimento da Hero Seguros. Estamos investindo em pessoas com profundo conhecimento do trade, capacidade de liderança e alinhamento com a nossa cultura”, destaca Luciana Volante, CRO da Hero Seguros.

Além da nova liderança, a Hero Seguros anuncia a promoção de dois profissionais que já contribuem ativamente para o desenvolvimento da companhia. Kátia Conde, com mais de três anos de atuação na empresa, assume a coordenação comercial das regiões São Paulo Capital e Eixo Norte. Com 27 anos de experiência no setor de turismo e seguro viagem, Kátia é reconhecida por seu profundo conhecimento do mercado, forte relacionamento com agentes de viagem e contribuição para a profissionalização do segmento.

Já Wagner Figueiredo passa a responder pelas regiões Interior de São Paulo e Eixo Sul. Executivo de contas da Hero Seguros, Wagner tem atuação focada no desenvolvimento de parcerias e relacionamento com clientes do trade. Antes de integrar a companhia, acumulou mais de 20 anos de experiência em empresas como Affinity e Coris, sendo reconhecido por sua visão comercial estratégica e forte presença no mercado.