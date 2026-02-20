Bradesco Seguros apoia mentoria para profissionais 50+

O Programa de Mentoria Carreira 50+, promovido pelo Instituto IVG com apoio institucional do Grupo Bradesco Seguros e parceria da Maturi, concluiu a segunda edição da iniciativa voltada à reinserção de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Criado para ampliar oportunidades profissionais, o programa apoia homens e mulheres que desejam se reinserir no mercado de trabalho ou empreender.

A mentoria incluiu 300 horas de orientação individual, distribuídas ao longo de 6 horas diárias em uma jornada de 50 dias, com encontros e atividades voltados ao fortalecimento de competências como autoconfiança, adaptação tecnológica e preparação para processos seletivos. A iniciativa também estimula o diálogo sobre a importância da diversidade etária no ambiente profissional.

Nesta edição, o programa reuniu 50 participantes, que tiveram acesso a uma trilha formativa composta por 14 horas de masterclasses e seis sessões de mentoria individual, conduzidas por profissionais com experiência no mercado.

Entre os temas abordados estiveram estratégias para uso do LinkedIn, preparação para processos seletivos, transição de carreira e empreendedorismo na maturidade, contribuindo para a atualização profissional e para a construção de novas trajetórias ao longo da vida.

Para Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, a longevidade traz desafios e oportunidades. “Viver mais também significa ter mais oportunidades ao longo da vida. No Grupo Bradesco Seguros, acreditamos que incentivar esse debate é ajudar as pessoas a se prepararem melhor para o futuro, com mais planejamento, autonomia e qualidade de vida em todas as fases da jornada”, afirma.