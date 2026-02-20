46% das crianças têm cárie aos 5 anos no Brasil

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada pelo Ministério da Saúde 2023, mostram que 46,83% das crianças brasileiras já apresentam cárie dentária aos 5 anos, evidenciando que o cuidado com a saúde bucal infantil precisa ser contínuo e integrado à rotina, independentemente do período do ano.

O início do calendário escolar costuma vir acompanhado de mudanças importantes nos hábitos das famílias. A reorganização de horários, a volta dos lanches fora de casa e a correria do dia a dia podem favorecer falhas na higiene oral das crianças, especialmente quando as escovações acabam ficando em segundo plano, aumentando o risco de problemas bucais.

Segundo a Dra. Patricia Terzini, especialista em odontopediatria da Clínica Omint Odonto e Estética, o consumo frequente de doces e carboidratos fermentáveis, como salgadinhos e biscoitos, merece atenção especial. “Esses alimentos entram na lista dos principais vilões e, associados à falha na escovação, elevam o risco de cáries”, explica.

Mesmo com a adaptação à nova rotina, é fundamental preservar hábitos básicos. A escovação e o uso do fio dental devem ser mantidos, especialmente pela manhã, antes de sair de casa, e à noite, antes de dormir, mesmo quando a criança chega cansada. “Uma estratégia simples é incluir na mochila uma escova, pasta e fio dental, facilitando a higiene após as refeições”, reforça a especialista.

As consultas odontológicas periódicas também ajudam a evitar surpresas desagradáveis ao longo do ano letivo. Seguir o acompanhamento orientado pelo dentista permite identificar precocemente possíveis alterações e reduzir o risco de emergências.

Alguns sinais exigem atenção imediata em qualquer época: dor de dente, aparecimento de manchas suspeitas, sensibilidade ou desconforto persistente são alertas importantes e devem motivar a busca por um dentista. Manter a vigilância e os cuidados básicos é essencial para que a rotina escolar transcorra com mais tranquilidade, inclusive para a saúde bucal.