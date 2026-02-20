IBM e CXP implementam IA na MDS Brasil

A MDS Brasil anunciou a implementação de uma solução de automação inteligente e inteligência artificial (IA) em parceria com a IBM e a integradora CXP Brasil. O projeto transformou o processo de conciliação de demonstrativos financeiros da corretora, com ganhos de escala, precisão e previsibilidade operacional.

Inserida em um ambiente que demanda o processamento de grandes volumes de dados provenientes de múltiplas seguradoras, a MDS enfrentava desafios relacionados à conciliação manual e à padronização das informações. Com a adoção de IA, a companhia registrou aumento de 750% no número de arquivos financeiros processados por dia, reduziu em dez vezes o tempo de conciliação e atingiu 97,6% de precisão nos dados financeiros.

A solução desenvolvida combina IBM Robotic Process Automation (RPA) e IBM Document Processing Engine (DPE), com tecnologia de IA hospedada na IBM Cloud e integrada a banco de dados SQL Server. A arquitetura permite extração automatizada de dados, aplicação de regras de negócio para classificação e validação em tempo real, armazenamento centralizado e geração de relatórios analíticos e dashboards para suporte à tomada de decisão.

Com a extração inteligente de dados a partir de demonstrativos emitidos por diversas seguradoras, o novo modelo reduziu significativamente o tempo de execução dos processos e ampliou a confiabilidade das informações. Segundo a empresa, a iniciativa também fortalece a capacidade de resposta ao cliente, ao permitir acesso mais ágil a dados financeiros consolidados.

“O uso combinado de RPA e automação inteligente de documentos demonstra o poder da IA aplicada a processos operacionais complexos. Essa parceria com a MDS e a CXP é um exemplo de como a tecnologia da IBM pode acelerar a transformação dos negócios, gerar rápido retorno sobre o investimento e escalar de forma inteligente”, afirma Fabricio Lira, diretor de IA e Dados da IBM Brasil.

“Essa nova oportunidade de colaboração entre a CXP Brasil e a IBM foi essencial para impulsionar a evolução das operações da MDS Brasil, garantindo eficiência, otimização de recursos e custos e, sobretudo, previsibilidade, uma característica-chave no mercado de seguros”, diz Walter Rodrigues, COO da CXP Brasil. “A combinação das tecnologias da IBM com a expertise de implementação dos especialistas da CXP entregou resultados relevantes para a companhia, que ampliou sua capacidade de interpretação de arquivos com custos menores e processos automatizados”.

Raphael Luna, diretor executivo de TI da MDS Brasil, destaca o momento de transformação digital da companhia. “A solução desenvolvida com a IBM e a CXP foi decisiva para automatizar um processo crítico do negócio, liberando nossas equipes para se concentrarem em atividades mais estratégicas e de maior valor agregado.”

Com presença global por meio da Brokerslink, rede fundada pelo grupo que reúne cerca de 25 mil profissionais em mais de 135 países, a MDS reforça sua estratégia de inovação ao aplicar tecnologia voltada à transparência, conformidade e eficiência operacional.