Apólice #316 – Especial Norte e Nordeste

EXCLUSIVO – Em março, o mercado de seguros realiza vários eventos de extrema importância: começa com o Minha Vida Protegida, passa pelo Congresso do Clube Internacional de Seguros e Transporte e pelo Congresso Norte e Nordeste de Corretores de Seguros e, ainda, conta com o lançamento da Agenda Institucional do Mercado de Seguros 2026.

Esta diversidade mostra como o setor está ocupado em compartilhar informações, seja entre seus pares ou com a sociedade, para tentar diminuir a sua lacuna de proteção.

Nesta edição da Revista Apólice, preparamos uma homenagem especial para as mulheres do setor de seguros. No Especial Norte e Nordeste conversamos com várias executivas que atuam na região, para enobrecer a participação delas e ressaltar a importância da equidade de gênero. Também apresentamos o perfil de executivas do mercado de seguros que se destacam em suas áreas de atuação, na corretagem de seguros.

Além disso, damos destaque aos CEO’s de seguradoras que contam como suas empresas, companhias líderes do mercado, estão se preparando para as adversidades de 2026. É um momento de desafios e oportunidades.

Na capa, o Grupo Exalt mostra porque a empresa se direcionou para ser uma aceleradora de corretoras de seguros, com o objetivo de transformar estes profissionais em verdadeiros empresários. A empresa oferece todo o suporte necessário para operação das empresas, desde suporte a backoffice até contratação de colaboradores.