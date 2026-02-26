180 Seguros cresce 919% e alcança R$ 273,9 mi em 2025

A 180 Seguros anunciou os resultados auditados de 2025, consolidando um crescimento de 919% em prêmios emitidos e alcançando R$273,9 milhões no período. O desempenho ganha destaque frente ao cenário do setor supervisionado pela SUSEP, que registrou retração nominal de 4,75% no mesmo período. Esse avanço de 10 vezes em relação ao ano anterior foi impulsionado por um modelo de negócio escalável, sustentado por tecnologia proprietária e inteligência artificial.

Em 2025, a seguradora consolidou metas tecnológicas que sustentaram diretamente esse crescimento, operando com infraestrutura desenvolvida integralmente em casa. A companhia evoluiu sua API e lançou novos projetos com destaque para a ampliação de suas frentes de inteligência artificial.

Foi lançado também o primeiro MCP (Model Context Protocol) Server para seguros da América Latina. A tecnologia permite que parceiros conectem seus próprios agentes de inteligência artificial diretamente aos sistemas da 180, com segurança e contexto. O projeto inaugura a vertical B2B2AI e estabelece um novo patamar de integração digital.

Ao longo do ano, a seguradora ampliou também o seu portfólio de produtos integrados às jornadas de bancos digitais, grandes fintechs, cooperativas e varejo. Entre os destaques do ano esteve o seguro Pix, que registrou crescimento expressivo. Com o Pix consolidado no dia a dia dos brasileiros, a demanda por proteção ganhou espaço. Ao integrar o seguro diretamente à jornada de pagamento, os parceiros da 180 passam a oferecer uma camada adicional de segurança, ampliando a experiência e a proposta de valor com soluções que respondem às necessidades dos clientes.

Atualmente, o portfólio da 180 contempla produtos como Acidentes Pessoais, Prestamista e soluções para Transações Financeiras, e avança com destaque para o Seguro Residencial. A ampliação reforça a presença da companhia nos segmentos de seguros de pessoas e consolida sua estratégia de oferecer proteção integrada às jornadas digitais dos parceiros.

Crescimento financeiro com disciplina operacional e regulatória

Alinhada ao propósito de ampliar a penetração de seguros em um país historicamente marcado por baixa cobertura e tornar a proteção mais acessível aos brasileiros, a 180 expandiu de forma expressiva sua base segurada. Hoje presente em 97% das cidades brasileiras, a companhia passou de 102 mil para 1,47 milhão de apólices ativas em 12 meses, alta de 1.342%.

O crescimento da seguradora foi acompanhado de ganho de qualidade nos modelos de subscrição, orientados por dados e inteligência artificial. A sinistralidade recuou de 18,7% em 2024 para 4,9% em 2025, redução de 13,9 pontos percentuais mesmo com o crescimento de receita em dez vezes.

A experiência dos segurados também se manteve nos mesmos padrões de excelência. O índice de satisfação dos clientes (CSAT) encerrou o ano acima de 90%, demonstrando a consistência operacional da companhia mesmo com a ampliação significativa da base.

Do ponto de vista regulatório, a 180 Seguros encerrou 2025 com Patrimônio Líquido Ajustado 263% acima do capital mínimo exigido pela SUSEP, indicador que demonstra folga regulatória e capacidade de absorver crescimento adicional. Ao longo do ano, a companhia reforçou sua estrutura financeira por meio de aumento de capital, emissão de dívida subordinada e geração de caixa, consolidando a base necessária para ampliar a carteira junto a parceiros de maior porte.

2026

Segundo Mauro Levi D’Ancona, cofundador e CEO da 180 Seguros, o resultado consolida a base construída nos últimos cinco anos. “Crescer quase dez vezes em um ano de dinâmicas desafiadoras para o setor demonstra que seguimos operando com um modelo de negócios e uma capacidade técnica únicos no mercado. Avançamos muito acima da média do segmento, sustentados por tecnologia própria, inteligência artificial aplicada à subscrição e integração profunda às jornadas digitais dos nossos parceiros. Esse desempenho nos consolida como referência em qualidade e diferenciação entre as seguradoras no nosso segmento.” E conclui: “Para 2026 o desafio é ainda maior, projetamos praticamente dobrar de tamanho. Isso exige lideranças estratégicas e estruturação operacional consistente para o novo ciclo de expansão da 180, preparada para absorver clientes com alto volume”.

A estratégia para 2026 já está em execução e contempla o fortalecimento da liderança executiva. Recentemente, a companhia anunciou a contratação do novo CFO, José Filippini, profissional com 17 anos de trajetória nas áreas de finanças, dados e estratégia. Também passou a integrar o time a nova diretora de Marketing, Flávia Breda, executiva com mais de 20 anos de experiência em empresas como Santander e WeWork, responsável por estruturar o novo posicionamento e fortalecer a comunicação da marca.