MAG Seguros anuncia nova gerência comercial de Assessorias

A MAG Seguros anunciou a contratação de Thais Cardoso para a posição de gerente comercial de Assessorias e Grupos Especiais na Superintendência São Paulo Capital e Litoral, vinculada à Diretoria de Mercado. A área é considerada estratégica pela companhia, especialmente diante da ampliação do debate sobre proteção financeira e planejamento de longo prazo.

Na nova função, a executiva atuará no suporte ao desenvolvimento técnico e comercial dos corretores, com foco na integração entre capacitação, estratégia e adequação de soluções em vida e previdência. “Quando bem estruturadas, as Assessorias e Grupos Especiais deixam de ser apenas um apoio operacional e passam a exercer um papel estratégico na jornada do corretor. Elas contribuem para a leitura da carteira, ajudam a identificar oportunidades em vida e previdência, direcionam tecnicamente as abordagens conforme o perfil do cliente e aproximam o corretor do portfólio de soluções da seguradora”, afirma Thais.

Natural de Sarandi (RS), Thais é formada em Ciências Contábeis e acumula 10 anos de experiência no mercado segurador. Iniciou a carreira em corretora de seguros, experiência que, segundo a companhia, contribuiu para consolidar uma visão prática do negócio e do papel consultivo do corretor. A executiva também já atuou com Assessorias e Grupos Especiais em outras seguradoras.