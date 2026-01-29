TransUnion anuncia novo CRO no Brasil

A TransUnion Brasil anunciou a chegada de Ricardo Salama como novo Chief Revenue Officer (CRO). O executivo será responsável por liderar a estratégia de crescimento da companhia no País, fortalecer o relacionamento com clientes e acelerar iniciativas voltadas à expansão sustentável dos negócios.

Com mais de 15 anos de experiência em liderança comercial, estratégias de crescimento e go-to-market, Salama construiu carreira nos setores de serviços financeiros, seguros e tecnologia. Sua trajetória é marcada pela atuação em soluções orientadas por dados, prevenção à fraude, gestão de risco e customer intelligence, além da condução de equipes de alta performance.

“A chegada de Ricardo Salama reforça nosso compromisso com uma agenda consistente de crescimento no Brasil. Sua experiência será fundamental para acelerarmos nossa atuação e ampliarmos o valor entregue aos clientes e parceiros”, afirma Fernando Musolino, presidente regional da TransUnion Brasil.

Antes de ingressar na TransUnion, Salama ocupou posições de liderança em empresas globais como SAS, Microsoft e Telefônica, onde esteve à frente de áreas comerciais e estratégicas, contribuindo para a expansão de mercados, aumento de receitas e fortalecimento de parcerias corporativas. Seu estilo de liderança é reconhecido pelo perfil colaborativo e hands-on, aliado ao profundo conhecimento do mercado brasileiro e à vivência em organizações de escala global.

“Chego à TransUnion motivado a ampliar nosso impacto junto aos clientes, fortalecer parcerias e contribuir para o crescimento sustentável da operação no Brasil”, afirma Ricardo Salama.

Na nova função, o executivo passa a integrar a liderança sênior da TransUnion no País e será responsável pelas áreas de Vendas e Sales Operations, com foco na execução da estratégia comercial e na ampliação da presença da companhia no mercado brasileiro.