Apólice é novamente finalista do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros

Foi divulgado nesta quinta-feira (29) a lista dos jornalistas e veículos finalistas do VIII Prêmio de Jornalismo em Seguros, promovido pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor) e Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Na categoria “Mapfre – Sustentabilidade & Seguros”, a Revista Apólice está entre os cinco finalistas com a reportagem “Daqui pra frente, tudo vai ser diferente”, assinada pelo jornalista André Felipe de Lima. Esta é a quarta indicação do jornalista, sendo premiado em três delas, na categoria “Mídia Especializada” do Prêmio.

Publicada na edição #313, em outubro, a matéria analisa as transformações estruturais em curso no mercado de seguros, impulsionadas pela digitalização, pelo avanço da inteligência artificial e, principalmente, pela consolidação da agenda ESG. Nesse contexto, o papel do corretor de seguros passa por uma redefinição profunda e irreversível. Além disso, a reportagem destaca que esse novo cenário exige do corretor o desenvolvimento de novas competências, visão de longo prazo e alinhamento estratégico com um mercado que já não admite a dissociação entre desempenho econômico, responsabilidade socioambiental e governança corporativa.

“Somos muito gratos pelo reconhecimento ao nosso trabalho. A Revista Apólice investe em conteúdo de qualidade e autoral. Buscamos uma comunicação clara, objetiva e confiável para que o mercado continue crescendo, se desenvolvendo e chegando a novos consumidores, principalmente a aqueles que enxergam no setor uma oportunidade de recomeço”, comemora Kelly Lubiato, diretora de redação da publicação.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 03 de março no Tokio Marine Hall, em São Paulo (SP). Os trabalhos finalistas serão submetidos à Comissão de Julgamento, que elegerá os vencedores em cada uma das seis categorias e o vencedor geral do Prêmio, que receberá o reconhecimento “Tokio Marine – Jornalista do Ano em Seguros”.

Conheça os indicados



Allianz – Seguro Rural

Adriana Marinelli (Coautora Ludymila Siqueira) – “Seguro rural atua para mitigar riscos da crise climática no campo” (Jornal A Redação);

Cristian Delosantos – “Seguro Rural: a solução para evitar perdas no campo, mas burocracia ainda é obstáculo para os produtores de SC” (CBN Floripa);

João Carlos Labruna – “Seguro no campo” (Revista Segurador Brasil);

Lorenzo Dornelles – “Com R$ 16 bilhões em perdas na última década, seguro rural vira pilar de sobrevivência no campo” (Portal ND Mais);

Rafael Walendorff – “Falta de subvenção a seguro rural ameaça a proteção da soja” (Jornal Valor Econômico).

CAPEMISA – Previdência e Vida

Gilson Monteiro – “Mulheres seguras: câncer de mama e outras doenças graves aumentam busca por seguro de vida entre público feminino” (Portal TNH1);

Maria Lúcia D’Urso – “Longevidade e mudança no clima desafiam planejamento financeiro” (Jornal Valor Econômico);

Patrícia Maria Alves – “Entre o amanhã e o agora: aumento de plataformizados levanta debate sobre renda futura” (Folha de Londrina);

Vanessa da Rocha – “Quando a segurança vira produto: boom de PJs impulsiona mercado de seguros em SC” (Portal ND Mais);

Verena Veloso – “Mercado Segurador: o crescimento da previdência privada no Brasil” (BandNews Salvador).

FenaCap – Capitalização

Adriana Aguilar – “Fôlego renovado” (Revista Valor Econômico – Financeiro Seguros e Previdência);

Ana Mello – “Capitalização ganha força como garantia locatícia e vira solução de segurança e liquidez no mercado imobiliário” (Portal CQCS);

Cristiane Noberto – “Títulos de capitalização entram no radar de concessões e mineração” (CNN Brasil);

Fernanda Torres – “Cotidiano e Esperança: os caminhos de Diandra e Wesley nas APAEs gaúchas” (Portal JRS);

Thais Ruco – “A vez da capitalização” (Jornal dos Corretores de Seguros – JCS).

MAPFRE – Sustentabilidade & Seguros

André Felipe de Lima – “Daqui pra frente, tudo vai ser diferente” (Revista Apólice);

André Tomazela – “Quanto custa uma catástrofe?” (Revista Valor Econômico – Financeiro Seguros e Previdência);

Antonio Carlos Teixeira (Coautora Sônia Araripe) – “Seguro: O Agente Estratégico do Financiamento Climático Global” (Revista Plurale);

Carol Kossling – “Taxonomia Sustentável Brasileira redefine regras do jogo para investimentos e sustentabilidade” (Jornal O Povo);

Danilo Moliterno – “Mudança climática deixa perda anual de R$ 30 bi no campo e desafia seguros” (CNN Brasil).

Unimed – Seguros Gerais

Arthur Moraes – “Quando o Seguro sobe o morro: a inovação humana que floresce nas favelas brasileiras” (Portal Seguro Gaúcho);

Cinthya Oliveira (Coautora Tatiana Lagôa) – “Supervivência” (Jornal O Tempo);

Jaqueline Fonseca – “Fim do DPVAT prejudica milhares de pessoas e DPU busca reparação” (Portal Metrópoles);

Marcelo Bruzzi – “Golpe do seguro: quadrilhas inventam crimes para ter acesso a indenizações milionárias” (Rede Globo/GloboNews);

Raphael Guerra – “Aumento de golpes virtuais contra idosos acende alerta e aquece mercado de seguros” (Jornal do Commercio).

Saúde Suplementar

Leticia Lopes – “IA ganha ainda mais espaço na medicina privada” (Jornal O Globo).

Carol Rodrigues – “Plano de saúde ainda é incompreendido, embora seja reconhecido pela população” (Revista Cobertura);

Edis Henrique Peres – “Queixas sobre cobertura para autistas em planos de saúde aumentam 10 vezes em 5 anos” (Portal R7);

Ingrid Coelho – “Custo dos planos de saúde para jovens dobra em cinco anos no Ceará e supera alta entre idosos” (Diário do Nordeste);

João Pedro Polido – “Seguro-viagem: proteção além das fronteiras do seguro saúde regional” (Jornal dos Corretores de Seguros – JCS);

Nicholas Godoy