Prêmio Bandeirante 2026 recebe votos até 5 de novembro

Os corretores de seguros de Goiás têm até o dia 5 de novembro para participar da votação do Prêmio Bandeirante 2026, promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO). Em sua 22ª edição, a premiação reconhecerá profissionais e companhias que se destacaram no mercado segurador do estado ao longo do ano.

Ao todo, serão entregues 26 troféus, distribuídos em 12 categorias. Os corretores habilitados a participar receberam por e-mail o link de acesso ao formulário de votação. Entre as categorias estão Diretor Nacional, Diretor Regional, Gerente de Sucursal ou Filial de Auto e Ramos Elementares, Gerente de Contas e profissionais de atendimento comercial de Benefícios.

A premiação também contempla seguradoras com destaque em atendimento a sinistros e assistência 24 horas, operadoras de consórcio e companhias reconhecidas por inovação e empreendedorismo.

Uma das novidades da edição de 2026 é a inclusão de duas categorias destinadas às seguradoras que atuam no ramo Garantia. Os corretores poderão escolher as empresas com melhor desempenho nas modalidades Generalista e Especialista, ampliando a avaliação das companhias que oferecem soluções nesse segmento.

Para a entidade, a votação considera diferentes aspectos da relação comercial entre seguradoras e corretores. Entre os critérios estão a frequência das visitas comerciais, a agilidade no atendimento, a autonomia para tomada de decisões, o apoio à realização de negócios e a capacidade de solucionar problemas.

Também são avaliados o conhecimento técnico dos profissionais, a oferta de treinamentos, a comunicação de alterações contratuais, a análise de riscos especiais, os prazos de retorno das cotações e a qualidade dos sistemas de cálculo.

Os vencedores do Prêmio Bandeirante 2026 serão anunciados no dia 27 de novembro, durante a Confraternização Anual dos Corretores de Seguros, organizada pelo Sincor-GO. A iniciativa busca reconhecer profissionais e empresas que se destacam no relacionamento com os corretores e na prestação de serviços ao mercado segurador goiano.

A votação permanece aberta até 5 de novembro, por meio do formulário encaminhado por e-mail aos corretores de seguros do estado.