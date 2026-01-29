IFASEG Seguros e Universal Assistance firmam parceria

A IFASEG Seguros e a Universal Assistance anunciaram uma parceria estratégica com potencial de impacto relevante para o mercado de Turismo e Eventos no Brasil. Formalizada no dia 27 de janeiro, a aliança tem como objetivo ampliar a oferta de soluções de assistência em viagens para operadores do setor, elevando os padrões de atendimento, segurança e inovação.

Com 30 anos de atuação no mercado, a IFASEG Seguros reúne em seu histórico reconhecimentos como o Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros. A companhia passa a atuar em conjunto com a Universal Assistance, que retoma operações no Brasil com a chancela do Grupo Zurich, dentro de um movimento global de expansão iniciado em 2017, voltado à consolidação de centrais próprias de atendimento em todas as regiões do mundo.

A parceria amplia qualitativamente o portfólio de produtos voltados ao viajante, contemplando tanto o turismo de lazer quanto os segmentos corporativo e de eventos. Entre os principais diferenciais estão o cancelamento Any Reason, que oferece maior flexibilidade ao cliente; o serviço VIP Delay, que antecipa notificações de atrasos de voos e garante acesso a salas VIP e vouchers de alimentação; além de coberturas inovadoras, como proteção para pets que permanecem no Brasil, rastreamento de bagagens e cobertura para roubo ou furto de itens em bagagem de mão, com limite de até US$ 600.

Para Mário Gasparini, diretor da IFASEG Seguros, a aliança está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia. “Nossa união com a Universal Assistance, sob a chancela do Grupo Zurich, nos conecta a uma estrutura global sólida e com visão de futuro. Isso nos permite oferecer soluções tecnologicamente avançadas e um suporte de alto nível, reforçando nosso compromisso com a inovação e a excelência no atendimento”, afirma.

Na avaliação de Roberto Melamed, Director Proposition Latam da Universal Assistance, a escolha da IFASEG foi estratégica. “A trajetória de 30 anos e a expertise no mercado brasileiro, especialmente na gestão humanizada de sinistros, tornam essa parceria natural. Ao combinar nossa robustez global com o profundo conhecimento local, conseguimos entregar produtos inovadores e alinhados às expectativas dos operadores de viagem e dos viajantes brasileiros”, destaca.