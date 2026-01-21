Tokio Marine cresce 7% no Norte e soma R$ 386 milhões

A Tokio Marine Seguradora registrou crescimento de 7% na Regional Norte, com produção de R$ 386 milhões em 2025. Ao longo do ano, os produtos que mais se destacaram foram de Linhas Financeiras, com Garantia, E&O e Cyber, além do Auto Frotas e Condomínio.

De acordo com o Diretor Regional Comercial Norte, Cefas Rodrigues, o resultado reflete a forte atuação do time Comercial e a parceria consistente com Corretores e Assessorias. O executivo destaca, em especial, o desempenho de Garantia, impulsionado pelo Plano de Expansão iniciado em 2024 e continuado em 2025. “As melhorias no Portal do Garantia e o trabalho dedicado do Gerente Especialista foram determinantes para oferecer um atendimento diferenciado aos Corretores da Região Norte. Essa atuação fortaleceu o relacionamento com os Corretores Especialistas e acelerou a capacitação dos profissionais interessados em ampliar e diversificar sua produção”, explicou.

Para 2026, a projeção é de um crescimento acima de dois dígitos, com foco nas carteiras de Vida e PJ, fortalecendo ainda mais a atuação dos Especialistas em PJ, Garantia, Transportes e Vida. “Queremos incentivar os Corretores a diversificarem sua produção neste ano e, como uma Seguradora Multiprodutos com mais de 90 produtos e 120 serviços, estamos totalmente à disposição para apoiá-los nessa jornada”, finaliza.