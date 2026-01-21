BVIX anuncia vencedores da Rota dos Campeões 2025

A campanha Rota dos Campeões BVIX 2025, lançada pela seguradora em outubro do ano passado, foi concluída com resultados acima do esperado e ampla adesão de corretores e parceiros em todo o país. Mais do que uma ação comercial, a iniciativa consolidou o posicionamento da companhia e reforçou o relacionamento com o canal de distribuição.

“Mais do que uma ação de vendas, ela foi um marco estratégico para a BVIX, consolidando nossa proposta de valor e fortalecendo a proximidade com os corretores. Atingimos os objetivos propostos ao impulsionar produção, engajamento e reconhecimento, criando uma cultura de meritocracia alinhada ao nosso posicionamento de longo prazo”, afirma Edson Calheiros, presidente da BVIX Seguradora.

Segundo a companhia, a participação foi expressiva em diversas regiões do Brasil, sem concentração em um único polo. Para Adalber Kupcinskas Alencar, diretor comercial da BVIX, esse foi um dos pontos positivos da campanha. “Além dessas regiões também tivemos campeões em Porto Alegre, Caxias do Sul, Goiânia, entre outras”, destaca, ao comentar que, embora Rio de Janeiro e São Paulo tenham registrado disputas acirradas, o engajamento foi nacional.

A premiação prevê uma experiência internacional para os vencedores, com viagem à África do Sul. Na avaliação de Calheiros, a iniciativa vai além do reconhecimento financeiro. “É a materialização do nosso compromisso em valorizar quem constrói resultados junto conosco”, diz. Para o executivo, a experiência busca celebrar conquistas, ampliar repertório e criar memórias marcantes.

Adalber Alencar acrescenta que os principais indicadores de sucesso da campanha foram o crescimento sustentável da produção, o aumento do volume de prêmios com parceiros estratégicos, incluindo corretores mais recentes e o fortalecimento do relacionamento com a rede de distribuição.

Os vencedores da Rota dos Campeões BVIX 2025 foram divulgados no hotsite oficial da campanha. Como aprendizado da primeira edição, a seguradora destaca que ações bem estruturadas, com comunicação clara, critérios transparentes e premiações relevantes, geram alto impacto e reforçam a importância de manter proximidade contínua com o corretor, entendendo suas necessidades e reconhecendo seu desempenho.