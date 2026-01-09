Seguros Unimed patrocina time masculino de vôlei do Itambé Minas

A equipe Itambé Minas vai contar com o patrocínio da Seguros Unimed até o fim da temporada 2025/26. A seguradora, especialista em soluções que visam proteção à vida e ao patrimônio, é a nova patrocinadora do time masculino de vôlei e terá a marca estampada nos ombros das camisas de jogo e de treino. Além de desafios pela Superliga e pela Copa Brasil, a equipe minastenista ainda terá pela frente a disputa do Sul-Americano de Clubes.

O presidente do Minas, Carlos Henrique Martins Teixeira, celebrou a nova parceria com entusiasmo. “É com muito orgulho que nos unimos a uma instituição tão importante e que há décadas é sinônimo de cuidado. O Minas Tênis Clube e a Seguros Unimed possuem valores que se integram, sempre priorizando a saúde e o bem-estar das pessoas. Tenho certeza de que será uma parceria de grande sinergia e sucesso, dentro e fora das quadras”, destacou o dirigente.

O patrocínio da Seguros Unimed, além de reforçar o comprometimento da companhia em incentivar o esporte, também está diretamente conectado ao propósito da seguradora em usar sua expertise para viabilizar um futuro com mais segurança e qualidade de vida aos brasileiros.

“O cuidado reside na essência da nossa empresa. Ao apoiar o vôlei, a segunda modalidade mais popular do Brasil, cooperamos com o fomento do esporte, e também com o desenvolvimento de valores que promovem transformação e uma vida mais saudável”, afirma Renata Ucha, Superintendente de Marketing da Seguros Unimed.