Porto Serviço inaugura 10 novos Centros Automotivos no Brasil

A Porto Serviço, empresa do Grupo Porto especializada em serviços automotivos e de assistência para casa e carro, inaugurou 10 novos Centros Automotivos no Brasil. As unidades estão localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e integram a estratégia de expansão da rede de oficinas da companhia.

Em São Paulo, os novos Centros Automotivos foram abertos nos bairros Jardim Miriam, Guarapiranga, Vila Formosa e Ibirapuera, além dos municípios de Barueri, Arujá, Mogi das Cruzes e Campinas. No Rio de Janeiro, a nova unidade está em Araruama, enquanto no Rio Grande do Sul a inauguração ocorreu em Gravataí.

As unidades oferecem serviços de revisão, manutenção, diagnósticos veiculares e reparos rápidos. Os atendimentos podem ser agendados de forma digital, com horário marcado, e são realizados tanto para segurados da Porto quanto para clientes externos.

Segundo Daniel Morroni, diretor dos Centros Automotivos Porto Serviço, a expansão busca ampliar a presença da empresa em regiões estratégicas. “Estamos fortalecendo nossa presença em regiões estratégicas para estarmos cada vez mais próximos de quem precisa de um serviço de confiança e com qualidade garantida. Essa expansão é parte do nosso compromisso de liderar também o segmento de serviços automotivos”, afirma.

Além dos serviços técnicos, os Centros Automotivos oferecem condições diferenciadas para segurados da Porto, como descontos em mão de obra e benefícios no mês de aniversário. As oficinas também atendem o público em geral e seguem um padrão nacional de operação, com garantia dos serviços prestados.