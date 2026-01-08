Lojacorr reforça Unidade Zona Sul/SP com novo gerente

A Lojacorr anuncia a chegada de Alexandre Cedirian como novo gerente da Unidade Zona Sul de São Paulo. A nomeação marca uma nova etapa da operação inaugurada em março de 2024, reforçando o posicionamento da rede em uma das regiões de maior potencial de crescimento do mercado segurador paulista.

A Unidade Zona Sul foi inaugurada sob a liderança dos concessionários Lucas Camillo e André Oliveira, ambos com sólida experiência no setor. A operação iniciou suas atividades em formato digital, alinhada ao modelo escalável da Lojacorr Seguros, com foco em ampliar a capilaridade e o suporte aos corretores independentes da capital.

Com mais de 30 anos de trajetória no mercado de seguros, Alexandre Cedirian é especialista em planejamento financeiro e traz uma visão profundamente orientada ao cuidado com pessoas e famílias. Seu propósito profissional está ligado à proteção pessoal e familiar por meio do planejamento de vida, aconselhamento financeiro, gerenciamento de riscos, gestão de patrimônio e planejamento para aposentadoria e sucessório.

Ao longo de sua carreira, Cedirian atuou em grandes seguradoras como Unimed, Mapfre, SulAmérica e Icatu, acumulando ampla experiência em diferentes frentes do setor. É especialista em planos de previdência, seguros de vida individuais e em grupo, seguros e planos de saúde e odontológicos, seguros D&O e consórcios. Para as demais demandas, atua em conjunto com equipes especializadas no atendimento a seguros patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas, com forte atuação em recomendação, colocação de seguros e gerenciamento de riscos.

Outro diferencial de sua atuação é o relacionamento próximo com empresas, a partir da compreensão de que o principal patrimônio das organizações são as pessoas. Nesse contexto, Alexandre destaca a atenção à saúde integral dos colaboradores, incluindo a saúde mental, tema ainda pouco explorado no ambiente corporativo, mas cada vez mais relevante para a sustentabilidade dos negócios.

“Estou muito satisfeito com a oportunidade de iniciar essa nova jornada na Lojacorr. Minha expectativa é expandir a carteira de corretores parceiros da Unidade Zona Sul, superar os desafios do mercado e trabalhar fortemente para alcançar as metas projetadas para 2026, sempre com foco em qualidade, relacionamento e soluções que realmente atendam às necessidades dos clientes”, afirma o novo gerente.