Seguro é proteção para família, patrimônio e futuro

A chegada de um novo ano amplia as oportunidades de rever escolhas, planejar o futuro e fortalecer cuidados essenciais com a vida, a família e o patrimônio. Esse período costuma ser marcado por reflexões, novos planos e pela vontade de fazer diferente. É justamente nesse contexto que o cuidado ganha ainda mais significado: cuidar de quem se ama e também das conquistas construídas ao longo do tempo.

Assim, a contratação de seguros deixa de ser apenas uma precaução e passa a se consolidar como uma decisão estratégica, voltada à proteção, à tranquilidade e à segurança financeira. Contratar um seguro é, acima de tudo, um ato de prevenção. Seu principal objetivo é reduzir os impactos causados por imprevistos, garantindo suporte financeiro em situações inesperadas. Um seguro bem escolhido permite que famílias e empresas atravessem momentos difíceis com mais estabilidade, evitando prejuízos capazes de comprometer sonhos, patrimônio e até a qualidade de vida.

Entre as modalidades mais relevantes, o seguro de vida se destaca por assegurar proteção financeira aos familiares em casos de invalidez ou falecimento, além de possibilitar coberturas adicionais que oferecem apoio em momentos delicados. Já o seguro residencial é fundamental para proteger o lar contra incêndios, roubos, danos elétricos ou eventos naturais, preservando um dos bens mais valiosos da vida. O seguro de automóvel, por sua vez, vai além da cobertura para colisões e furtos, ao oferecer assistência e tranquilidade no dia a dia, seja em deslocamentos pessoais ou profissionais.

Também merecem destaque os seguros empresariais, que contribuem para a proteção de negócios e empregos; os seguros de saúde, voltados ao cuidado com o bem-estar; e os seguros patrimoniais, essenciais para resguardar conquistas obtidas com esforço ao longo dos anos. Em um ambiente corporativo cada vez mais complexo, ganham relevância ainda os seguros de responsabilidades e linhas financeiras, como a responsabilidade civil profissional e os seguros voltados à sucessão empresarial, fundamentais para garantir a continuidade dos negócios e a proteção de sócios, gestores e herdeiros.

Nesse cenário, o papel do corretor de seguros se torna ainda mais estratégico. Com a entrada em vigor do novo Marco Legal do Seguro, em dezembro de 2025, a contratação passou a exigir maior clareza, adequação às normas e alinhamento entre segurado, seguradora e legislação. O corretor atua como elo técnico e consultivo desse processo, orientando o cliente na análise de riscos, na escolha das coberturas corretas e na interpretação dos contratos, especialmente em seguros mais complexos, como os de responsabilidade civil, linhas financeiras e planejamento sucessório. Sua atuação é decisiva para que o seguro cumpra, de fato, sua função de proteção.

Para Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros, Seguradoras, Capitalização e Previdência Privada de Minas Gerais), o início do ano funciona como um convite à conscientização. “Contratar um seguro é um ato de responsabilidade e planejamento. Em um cenário de constantes mudanças e incertezas, o seguro oferece proteção, previsibilidade e tranquilidade para enfrentar o futuro com mais segurança”, afirma.

Dessa forma, começar o ano investindo em proteção é também investir em paz, cuidado e confiança. Afinal, proteger hoje é garantir um amanhã mais seguro para tudo aquilo que realmente importa.