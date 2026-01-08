Consórcios ganham novas estratégias com bancos e montadoras

O Banco Daycoval ampliou sua atuação no mercado financeiro com a entrada no segmento de consórcios, em parceria com a Rodobens. O novo produto chega para oferecer às empresas e clientes soluções diferenciadas e flexíveis, reforçando o compromisso do banco com inovação e atendimento às demandas do mercado.

A operação indica a estratégia do banco de direcionar a modalidade para clientes com visão de planejamento de longo prazo, em um cenário de juros ainda elevados. Entre os produtos já comercializados, 42% foram destinados a imóveis, 48% a automóveis e 9% a veículos pesados.

Para Leonardo Lomovtov, superintendente do banco, a nova frente reflete tanto uma leitura atenta do mercado quanto a cultura da instituição, abrangendo segmentos como imóveis, automóveis e caminhões. “O consórcio se consolida como uma alternativa inteligente de acesso ao crédito, especialmente quando comparado ao financiamento convencional. O Daycoval quer estar ao lado do cliente em todas as fases do seu planejamento, oferecendo soluções que façam sentido no longo prazo. O consórcio é, na prática, uma poupança organizada coletivamente, que permite estruturar investimentos de forma previsível”, afirma Lomovtov.

Mais sorteios

A Caixa Consórcio lançou a nova edição do seu Sortudão Multiprêmios, campanha que amplia as chances de contemplação ao distribuir R$ 400 mil em premiações entre diversos clientes. A ação chega com uma ferramenta diferenciada que prioriza múltiplos ganhadores, incluindo um prêmio principal de R$ 250 mil e dez prêmios adicionais de R$ 15 mil, reforçando o posicionamento da companhia em oferecer benefícios exclusivos e de alto valor.

A empresa integrante do conglomerado Caixa Seguridade e da acionista francesa CNP Assurances, apresenta esta nova edição após a consolidação do Sortudão como um dos produtos de maior engajamento. Desde seu lançamento, em julho de 2024, teve o crescimento acumulado de 35,6% nas vendas de consórcio somente com a campanha. Agora, o novo formato fortalece a estratégia da companhia ao ampliar a atratividade da modalidade de consórcios e entregar uma experiência diferenciada aos clientes.

“Desenvolvemos o produto em total alinhamento ao planejamento estratégico da companhia, com o compromisso de entregar uma solução diferenciada e inovadora, capaz de agregar ainda mais valor à modalidade de consórcios da Caixa”, afirma Elerson Leris, CEO da companhia.

Experiência internacional

O Consórcio Mercedes-Benz promoveu uma ação de relacionamento ao levar mais de 550 participantes entre clientes e acompanhantes para uma experiência exclusiva em Orlando, nos Estados Unidos.A viagem coincidiu com dois dos períodos mais fortes do calendário norte-americano, o Thanksgiving e a Black Friday, o que ampliou o clima de celebração e proporcionou aos participantes acesso a ofertas especiais e parques em plena programação festiva.

A iniciativa reuniu dois grupos de clientes em uma agenda que mesclou lazer, conexão e surpresas. No segundo grupo, o jantar de boas-vindas contou com a presença de Bia Figueiredo, piloto vencedora da categoria Elite da Copa Truck de 2024, que participou da abertura da programação e interagiu com os convidados. O encontro também contou com uma agenda de negócios, incluindo reuniões com executivos da montadora, com destaque para a presença de Jefferson Ferrarez, VP de Vendas e Marketing da Mercedes Benz.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #315.