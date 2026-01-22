CAIXA Consórcio lança consórcios com parcelas semestrais

A CAIXA Consórcio, empresa do conglomerado CAIXA Seguridade e CNP Assurances, passa a oferecer ao mercado os planos AgroFlex e EmpresarialFlex, novas modalidades de consórcio com parcelas semestrais, voltadas a empresas e produtores rurais que buscam soluções financeiras alinhadas aos seus ciclos de receita. Os planos estarão disponíveis para contratação a partir de 22 de janeiro e ampliam as alternativas de planejamento para investimentos de médio e longo prazo.

“Os planos AgroFlex e EmpresarialFlex refletem a evolução do portfólio da CAIXA Consórcio para atender perfis de clientes que demandam soluções mais aderentes à dinâmica de seus negócios. Ao oferecer parcelas semestrais, ampliamos as possibilidades de planejamento financeiro, mantendo previsibilidade e segurança ao longo do contrato”, afirma Vanessa Cattinne, diretora Comercial e de Marketing da CAIXA Consórcio.

Desenvolvidos para atender negócios com fluxo de caixa concentrado em períodos específicos do ano, como ocorre no agronegócio e em diversos segmentos empresariais, os novos planos permitem que o produto de consórcio adquirido acompanhe o ritmo da atividade econômica do cliente, contribuindo para maior previsibilidade e organização financeira.

O AgroFlex foi estruturado para apoiar investimentos estratégicos no campo, como a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, bem como caminhões, com créditos que variam entre R$ 200 mil e R$ 400 mil, em um modelo de pagamento desenvolvido a partir da lógica do ciclo produtivo do agronegócio. Já o EmpresarialFlex atende empresas que desejam expandir ou modernizar suas operações, viabilizando investimentos em frota, imóveis comerciais, sede própria ou reformas, conforme as necessidades do negócio.

“A proposta é oferecer uma solução que respeite o ciclo financeiro de cada atividade, permitindo que empresas e produtores organizem seus investimentos com mais previsibilidade”, acrescenta Vanessa.

Entre os diferenciais das novas modalidades estão a flexibilidade financeira, com desembolsos menos frequentes ao longo do ano, que facilita o ingresso no consórcio. Os planos contam ainda com opção de lance embutido, taxa de administração a partir de 15% e fundo de reserva de 3,5%, conforme regulamento, além de prazos de até 100 meses, com o objetivo de manter o poder de compra do cliente, o valor do crédito conta com atualização monetária pelo INPC.

“O lançamento dos planos AgroFlex e EmpresarialFlex amplia o portfólio da CAIXA Consórcio com soluções que refletem a estratégia da CAIXA Seguridade de oferecer produtos aderentes aos ciclos reais da economia brasileira. Além de reforçar o nosso compromisso de apoiar investimentos com previsibilidade, segurança e flexibilidade, esses novos planos também marcam mais um passo na estratégia de expansão que a companhia vem experimentando nos últimos anos, consolidando a atuação do conglomerado em entregar valor de forma simples e alinhada às necessidades dos nossos clientes”, destaca Gustavo Portela, CEO da CAIXA Seguridade.

Os planos AgroFlex e EmpresarialFlex poderão ser contratados em agências da CAIXA, em unidades lotéricas ou por meio de um Correspondente CAIXA Aqui. As condições completas estão disponíveis nos canais oficiais da companhia.