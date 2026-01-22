Telemetria reduz falhas em frotas e corta custos de manutenção

A eficiência operacional de uma frota depende diretamente da capacidade de antecipar falhas, reduzir paradas inesperadas e garantir que cada veículo esteja em condições ideais de rodagem. Nesse contexto, a manutenção preventiva (baseada em prazos ou quilometragens) e, mais recentemente, a manutenção preditiva (a partir da telemetria) vêm se consolidando como práticas essenciais para transportadoras, embarcadores e operadores logísticos.

Estudos nacionais e internacionais apontam resultados consistentes. Pesquisas sobre manutenção preditiva em frotas indicam que esse tipo de monitoramento reduz entre 30% e 50% o tempo de parada (downtime) decorrente de falhas inesperadas, impacto que se traduz em maior disponibilidade da frota e menor perda operacional. Já análises publicadas na Revista Internacional de Ciência e Tecnologia mostram que programas estruturados de manutenção proporcionam reduções de 20% a 40% nos custos totais de manutenção, ao evitar trocas emergenciais e falhas graves em componentes críticos.

Outro indicador relevante é o consumo de combustível. Relatórios técnicos do setor de transporte pesado, incluindo estudo divulgado pelo North American Council for Freight Efficiency – Conselho Norte-Americano para Eficiência no Transporte de Cargas (NACFE) demonstram que veículos submetidos a rotinas adequadas de manutenção, como verificação de filtros, calibragem de pneus, alinhamento e inspeção de sistemas de injeção, alcançam ganhos de 5% a 10% em eficiência energética. Esse ganho, em larga escala, representa economia direta para empresas com operação nacional.

Soma-se a tudo isso, a disponibilidade operacional. Pesquisas de gestão de ativos mostram que caminhões com manutenção preventiva apresentam cerca de 20% menos dias de imobilização para reparos corretivos, reforçando os benefícios financeiros e operacionais dessa abordagem.

Ou seja: a telemetria amplia ganhos, reduz desperdícios e melhora a precisão da gestão de frotas. As soluções de telemetria fornecem indicadores como: – horas de operação do motor; desempenho e desgaste de componentes; padrões de condução; ocorrências críticas que aceleram a deterioração do veículo; e alertas automatizados de manutenção, documentação e revisões. Com isso, gestores conseguem atuar de forma antecipada, reduzindo falhas mecânicas, estendendo o ciclo de vida dos equipamentos e aumentando a previsibilidade de custos.

Esses benefícios reforçam o papel da tecnologia como elemento central para a competitividade logística. E, além de agregar eficiência, também fortalece a segurança operacional. E, nesse ponto, a Tracker se diferencia de forma expressiva: a empresa é líder nacional em recuperação de veículos, incluindo caminhões e carretas, onde os índices de recuperação chegam a 93%.

Ao combinar telemetria, sensores inteligentes, radiofrequência e a maior estrutura de antenas do país é possível buscar proteção maior ao patrimônio privado, reduzir sinistros e contribuir com autoridades públicas no combate ao crime organizado.

Por Henrique Costa, Gerente de Marketing