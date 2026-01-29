Seguros de Pessoas arrecadam R$ 72 bilhões em prêmios

Relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (Susep), revela que os prêmios de seguros de pessoas somaram R$ 71,9 bilhões nos onze primeiros meses de 2025. Isso mostra uma expansão de 8,3% quando comparado com o resultado do período de janeiro a novembro do ano anterior.

O documento permite o acompanhamento detalhado por produto e indica que 48% do total de prêmios no período foi em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 28% no Prestamista e 12% em Acidentes Pessoais. Adicionalmente, ao comparar o resultado no mesmo intervalo de 2024, as maiores altas foram observadas nos prêmios dos seguros Doenças Graves (19,3%), Vida Individual (13,6%) e no Vida em Grupo (10,4%).

O relatório ainda apresenta o saldo total das indenizações pagas (sinistros), de R$ 16,1 bilhões, às famílias seguradas, até novembro de 2025 – que aumentou 9,8% em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior.

Ao apresentar o resultado por produto, o relatório da Fenaprevi aponta que 52% dos benefícios pagos foram em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 22% no seguro Prestamista, 11% no ramo de Acidentes Pessoais e outros 15% nos demais.

Além disso, as indenizações pagas no seguro Educacional foram as que apresentaram a maior variação no período, registrando alta de 44,7%, seguido pelo de Doenças Graves (25,3%) e do Prestamista (13,1%).