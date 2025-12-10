Zurich e Banco Carrefour ampliam oferta de seguro prestamista

A Zurich Seguros ampliou sua parceria com o Banco Carrefour e passou a oferecer seguro prestamista para clientes dos cartões Carrefour, Atacadão e Sam’s Club. O produto garante o pagamento de faturas e empréstimos em caso de imprevistos e pode ser contratado nas lojas do grupo ou pelos canais digitais.

Com a possibilidade de contratação de produtos no ambiente físico das lojas e no digital, o Banco Carrefour investe, cada vez mais, em soluções financeiras práticas, completas e personalizadas para os seus consumidores, que complementam a jornada de compra e trazem facilidades e cuidados ao dia a dia de cada um. Assim, com o seguro prestamista, a parceria entre as empresas assegura aos clientes o pagamento de dívidas dos seus cartões em casos de falecimento e invalidez por acidente, desemprego, incapacidade temporária e internações em decorrência de doenças e acidentes.

O lançamento ainda inclui outras vantagens, tais como a participação em sorteios mensais pela Loteria Federal, serviços de assistências Funeral, Cartão Alimentação e Clube de Vantagens, além da ampliação da faixa etária para contratação do seguro até 70 anos, proporcionando condições especiais para um maior número de clientes da rede.

“O seguro prestamista é uma proteção financeira. A expectativa de vida das pessoas aumentou nas últimas décadas, e a população tem apresentado comportamento econômico ativo por mais tempo, contribuindo para a renda e o consumo. Ampliar a oferta de produtos para até 70 anos atende a uma parcela que demanda e, muitas vezes, carece de proteção”, afirma Sidemar Spricigo, diretor executivo de Parcerias da Zurich Seguros.

O seguro prestamista para cartões do Banco Carrefour integra o portfólio de produtos oferecidos pela parceria, que nasceu em 2021, com seguro residencial, funerário, vida, cartão e de internação. “A Zurich tem como um dos seus princípios democratizar a inclusão social e o acesso ao seguro, oferecendo proteção ampla e completa à população brasileira. Com esses diferenciais, o produto reforça o compromisso da seguradora em entregar soluções acessíveis, completas e que acompanhem a jornada de vida dos clientes”, complementa Sidemar.

“A parceria com a Zurich Seguros, que já rendeu resultados expressivos, reforça um dos maiores objetivos do Grupo Carrefour Brasil como um todo: proporcionar uma experiência conveniente, prática e vantajosa aos nossos clientes, que não encontram apenas produtos para consumo em nossas lojas, mas também soluções que agregam valor e geram impacto positivo ao dia a dia de cada um”, destaca Renata Rizzo, Diretora de Negócios e Produtos do Banco Carrefour.

“Muitas pessoas ainda enxergam o seguro como um gasto, e não como um investimento. Por isso, no Banco Carrefour, estamos investindo, cada vez mais, em soluções práticas e simples para os nossos consumidores, que contratam um serviço essencial a partir do cartão de crédito, um produto que faz parte da nossa rotina, sem burocracias e com parcelas acessíveis”, completa.

O seguro prestamista e outros produtos em parceria com a Zurich Seguros estão disponíveis para clientes dos cartões Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, nas lojas do Grupo Carrefour Brasil em todos os estados do país, bem como pelas centrais de atendimento e canais digitais dos cartões, garantindo um amplo alcance e conveniência aos consumidores.