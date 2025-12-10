Lojacorr Seguros encerra 2025 com foco no corretor

O ano de 2025 marcou a consolidação de frentes estratégicas da Lojacorr Seguros, com evolução tecnológica, fortalecimento da cultura interna e ampliação da presença institucional no mercado. A empresa registrou avanços em atendimento, inteligência comercial, digitalização e relacionamento com corretores.

Para o presidente Dirceu Tiegs, 2025 foi um período de expansão na qualidade de serviços e no alcance das soluções oferecidas. “Em clientes, estamos na zona de excelência em uma evolução histórica na prestação de serviços. Ampliamos nosso atendimento pelo WhatsApp no primeiro nível, dando mais agilidade e confiabilidade”, afirma. Ele também destaca o avanço em segurança da informação e no CRM, que passou a oferecer “novas funcionalidades práticas” para apoiar a gestão das corretoras.

O fortalecimento da cultura interna também foi um eixo estratégico no ano. Segundo Tiegs, os colaboradores tiveram protagonismo na construção de um ambiente mais integrado. “Junto aos colaboradores, dedicamos investimento na área de cultura e no senso de pertencimento com uma grande evolução por meio da GPTW, em que entramos pela primeira vez para o ranking nacional, em 66º lugar”.

No campo tecnológico, 2025 reforçou a visão da Lojacorr de unir digitalização e relacionamento. O diretor de Tecnologia e Operações, Sandro Ribeiro, resume o ano como um período de centralidade no corretor.

“O principal avanço foi o desenvolvimento do nosso CRM interno. Estamos construindo uma ferramenta verdadeiramente ‘de corretor para corretor’, baseada na escuta ativa e na colaboração da nossa rede”, explica. Para ele, a inovação não se limita às ferramentas, mas envolve a criação de uma cultura voltada para compreender necessidades e dores do corretor. “A consolidação de uma cultura figital é fundamental”, afirma, reforçando que a tecnologia deve ampliar o caráter humano e consultivo da atuação.

No relacionamento com o mercado, a Lojacorr Seguros reforçou sua presença institucional e investiu em ações de desenvolvimento e reconhecimento. O diretor de Mercado e Distribuição, Luiz Longobardi Junior, aponta que o reposicionamento da marca fortaleceu a identidade e a clareza do negócio. “O reposicionamento para Lojacorr Seguros mostra nossa dedicação ao núcleo do nosso negócio e fortalece nossa imagem junto ao mercado, o que foi evidente durante nossa participação no Conec 2025, em que anunciamos este reposicionamento”, afirma. No Conec 2025, o mais importante encontro do mercado segurador, a Lojacorr marcou presença com um estande projetado para oferecer uma “jornada para o corretor”, sendo o maior estande entre todas suas participações no evento.

Longobardi também destaca a performance dos programas de relacionamento. “O sucesso de programas como o Elite é a prova disso. Nesta iniciativa, valorizamos corretores e Unidades que se destacaram no ano. Mais do que um prêmio, é um investimento em relacionamento e inspiração”.

Para ele, iniciativas como o Encontro das Unidades ampliaram o alinhamento estratégico. “Ter as lideranças de toda a rede focadas nos mesmos objetivos é a base para o crescimento futuro e para a entrega de valor ao corretor”, avalia. A evolução da experiência de atendimento também figurou entre os pilares do ano, reforçada por feedbacks positivos e pela construção de serviços mais integrados.

A diretora Financeira e de Gente & Gestão, Ludmilla Concon, ressalta que a empresa viveu um ciclo robusto de desenvolvimento interno, com avanços em processos comerciais, aquisições, sucesso do cliente e operações. “A área comercial deu um salto em inteligência, intensificando o olhar para dados e análises”, afirma. Ela observa ainda o papel das Unidades no desempenho da empresa. “As nossas Unidades e diretorias regionais tiveram uma atuação bastante consistente, cumprindo seu papel com solidez e contribuindo de forma essencial para os resultados alcançados”.

O diagnóstico do projeto de cultura foi outro passo importante, trazendo evidências do fortalecimento dos valores internos. “Confirmou a existência de uma cultura forte e orientada para resultados, alicerçada nos pilares de respeito, transparência, simplicidade e responsabilidade”, destaca Ludmilla. O reposicionamento da marca e a implantação do CRM também foram apontadas por ela como elementos que preparam a empresa para os próximos ciclos de expansão.

O conjunto das iniciativas faz com que Dirceu Tiegs avalie o ano como um período a ser comemorado. “Além de clientes satisfeitos, colaboradores com grande engajamento, evoluímos em prêmios de seguros distribuídos, acima da média de mercado, e estamos entregando um ano de rentabilidade para corretores, Unidades e acionistas. Um ano a ser celebrado”.

Com avanços estruturais e foco no relacionamento com o corretor, a Lojacorr Seguros encerra o ciclo preparada para aprofundar sua atuação e fortalecer ainda mais as corretoras em todo o país.