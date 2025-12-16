Usebens Seguradora anuncia Alex Frederico Dias como novo CEO

A Usebens Seguradora anunciou a chegada de Alex Frederico Dias como novo Chief Executive Officer (CEO) e diretor estatutário. A nomeação está sujeita à aprovação do órgão regulador e faz parte do ciclo estratégico 2026–2030 da companhia.

Bacharel em Administração de Empresas e master pela Fundação Getulio Vargas (FGV), Dias possui formação executiva com programas de extensão no Brasil e no exterior, incluindo Fundação Dom Cabral, Insper e FIA/SP, além de cursos em instituições como Babson Executive Education (EUA), Deusto Business School (Espanha) e IESE Business School (Espanha).

Com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador, o executivo iniciou a carreira na área técnica da antiga AGF (atual Allianz). Na Mapfre, liderou a maior sucursal do país e, posteriormente, assumiu, aos 31 anos, a diretoria da Área Corporate, posição que ocupou por seis anos. Em seguida, atuou como diretor executivo de Canais Estratégicos, liderando operações em affinities (varejo), bancassurance (bancos e cooperativas de crédito) e acordos de distribuição.

Mais recentemente, foi sócio e Chief Commercial Officer (CCO) da primeira insurtech aprovada na 2ª edição do Sandbox Regulatório da Susep. Segundo a empresa, nesse período, estruturou o modelo comercial com foco na atuação de corretores, contribuindo para a obtenção da licença definitiva e para a atração de investidores.

A chegada de Alex à liderança executiva é apresentada pela companhia como um movimento alinhado ao fortalecimento da governança, à busca por crescimento sustentável e à estratégia de expansão nacional. Os acionistas controladores e fundadores da seguradora, Carlos Zago que passa a assumir a Presidência do Conselho e Marcella Verdi Zago, integrante do Conselho, comentam a mudança:

“Esse movimento representa um passo decisivo para consolidarmos uma fase de expansão sustentável, inovação contínua e governança profissionalizada. Confiamos plenamente na visão estratégica e na capacidade de execução de Alex”, afirmam os conselheiros.

Em sua primeira manifestação pública no cargo, Alex Frederico Dias declarou: “Estou muito feliz com esta nova fase em minha carreira e quero agradecer a confiança dos acionistas fundadores Marcella e Carlos Zago. Temos um time íntegro e produtos excelentes. Temos um plano ambicioso, porém coerente. A Usebens não é novata. É uma seguradora séria com mais de 11 milhões de clientes, no mercado há mais de duas décadas, e destaca-se por sua solidez, tecnologia e simplicidade, uma opção muito mais segura para parcerias de longo prazo com o corretores e clientes distribuidores. Esse é só o começo de uma jornada grandiosa.”

A nomeação, ainda sujeita à aprovação do órgão regulador, coloca o executivo à frente da agenda estratégica 2026–2030, que prevê iniciativas de modernização da governança, aumento da eficiência operacional, ampliação do portfólio de produtos, aceleração comercial e fortalecimento da distribuição com corretores.