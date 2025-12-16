Marketplace de planos de saúde projeta R$ 65 mi em faturamento

O mercado de saúde suplementar movimentou R$ 190 bilhões no primeiro semestre de 2025 e ultrapassou a marca de 53,3 milhões de brasileiros com planos médicos. Apesar do crescimento, o setor ainda opera, em grande parte, sob estruturas burocráticas, com processos presenciais, formulários físicos, múltiplos intermediários e etapas manuais que elevam custos e dificultam o acesso de novos beneficiários.

Esse modelo de contratação mostra-se cada vez mais incompatível com a dinâmica da economia digital e com as expectativas de consumidores acostumados a experiências rápidas, transparentes e comparativas em outros setores. Nesse contexto, a evolução da saúde suplementar passa a incluir novas formas de contratação baseadas em eficiência e transparência.

Entre as iniciativas que simbolizam essa mudança está a Click Planos, marketplace de planos de saúde que introduz no setor um modelo digital de contratação, concentrando a jornada de comparação e contratação em uma única plataforma. A proposta elimina etapas presenciais e reduz a intermediação tradicional, permitindo que processos antes marcados por dias de negociação, trocas de e-mails e análises presenciais sejam concluídos em minutos, com base em sistemas automatizados.

A redução da dependência de estruturas físicas e intermediários tende a diminuir custos operacionais, ampliar a concorrência entre operadoras e devolver ao consumidor maior poder de decisão. O cliente passa a comparar planos, simular coberturas e acompanhar condições de preço em tempo real, reduzindo assimetrias de informação e aumentando a previsibilidade do processo de contratação.

Nesse cenário, a Click Planos projeta faturamento de R$ 65 milhões até 2027, atuando como uma ponte entre operadoras, corretores e consumidores. A empresa oferece uma jornada 100% digital de contratação, reunindo em um único ambiente funcionalidades de comparação de produtos, cálculo automático de valores e assinatura eletrônica, combinadas com atendimento consultivo.

“O consumidor atual quer autonomia e clareza. A tecnologia é uma resposta natural à burocracia que há décadas limita o acesso a planos de saúde. O papel do corretor não desaparece, ele se transforma, tornando-se mais consultivo e orientado por dados”, explica Gustavo Succi, CEO da Click Planos.

A digitalização começa a impactar toda a cadeia de valor da saúde privada, da precificação à gestão de contratos e relacionamento com clientes. À medida que as operadoras se integram a plataformas mais inteligentes, o custo de aquisição tende a cair, enquanto a experiência e a fidelização ganham relevância.

“O foco não está apenas na tecnologia, mas na eficiência que ela permite. Quando a contratação se torna simples e previsível, mais pessoas conseguem planejar seu acesso à saúde com segurança e custo adequado”, conclui Gustavo Succi, CEO da Click Planos.