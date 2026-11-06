Mapfre Investimentos conquista 1º lugar em ranking da FGV

A Mapfre Investimentos, gestora de recursos do grupo segurador Mapfre, conquistou o primeiro lugar na categoria “Money Market – Gestoras de Nicho” do Guia FGV de Fundos de Investimentos 2026. Na avaliação individual dos produtos financeiros, o Mapfre Confianza recebeu cinco estrelas, pontuação máxima do levantamento, e foi classificado como “Mega-Fundo”, classificação atribuída exclusivamente a fundos com patrimônio líquido elevado.

Voltados à aplicação de recursos no curto prazo e com regra de resgate em D+0, os fundos Money Market têm o CDI como principal referência de rentabilidade e atendem a investidores que precisam conciliar liquidez e remuneração. Nesse segmento, o desempenho das carteiras depende da seleção dos ativos e da qualidade de crédito dos emissores.

“Em fundos dessa categoria, a gestão exige cuidado permanente com a composição da carteira. A busca por uma remuneração adicional precisa caminhar junto com uma análise criteriosa dos emissores, do risco de crédito e das condições de liquidez. Nossa experiência no mercado bancário nos permite identificar oportunidades e construir carteiras que atendam a esse perfil de investimento. O reconhecimento da FGV é uma importante avaliação do trabalho que desenvolvemos”, afirma Carlos Eduardo Eichhorn, diretor de gestão de recursos da Mapfre Investimentos.

A estratégia da Mapfre Investimentos nessa categoria contempla aplicações em títulos de instituições financeiras de primeira linha, com ratings elevados. Principal produto da gestora nesse segmento, o Mapfre Confianza foi lançado comercialmente em 2024, é referenciado ao CDI e mantém a carteira concentrada nesses ativos. Até o fim de outubro de 2026, o fundo registrava patrimônio líquido de aproximadamente R$ 19 bilhões.

O Guia FGV de Fundos de Investimentos é elaborado pelo Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), responsável pela publicação desde 2000. O levantamento avalia fundos e gestoras de diferentes categorias do mercado brasileiro, com base em critérios quantitativos de desempenho.