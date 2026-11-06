CEO da Generali Brasil destaca novas abordagens para o setor

A Generali Brasil participou do CQCS Inovação 2026, evento que reuniu lideranças e profissionais do setor para discutir tendências e caminhos para seu desenvolvimento. O CEO da companhia, Eric Lundgren, integrou o painel “Ressignificando o Seguro com Novas Abordagens”, no qual compartilhou sua visão sobre como as transformações tecnológicas e o surgimento de novos riscos estão redefinindo a atuação das empresas, sem alterar o propósito essencial de proteger pessoas e patrimônios.

Em sua apresentação, a discussão foi organizada em torno de três movimentos fundamentais para essa evolução: antecipar riscos, simplificar a experiência do cliente e integrar a proteção ao seu cotidiano. “A inovação deve permitir que as seguradoras compreendam melhor novos cenários, atuem preventivamente e ofereçam soluções mais acessíveis e resolutivas para os consumidores”, afirma.

Ao abordar a antecipação de riscos, o executivo chamou a atenção para desafios como as mudanças climáticas e o avanço das ameaças cibernéticas, incluindo novas exposições relacionadas ao desenvolvimento da inteligência artificial. “Nesse cenário, cabe às companhias compreender as ameaças, desenvolver mecanismos de prevenção e reduzir os impactos quando não for possível evitar um sinistro”.

Atendimento e relacionamento no centro da inovação

Outro ponto destacado por Lundgren foi a importância de simplificar processos e reduzir obstáculos na relação com os segurados. Para ele, a adoção de tecnologias e ferramentas de automação só representa inovação quando gera benefícios concretos para o consumidor, facilitando o acesso às informações, o esclarecimento de dúvidas e a resolução de demandas.

Como exemplo da evolução nesse campo, o CEO apresentou os resultados da estratégia da companhia. O Net Promoter Score (NPS), indicador que mede a satisfação e a lealdade dos clientes, cresceu 38% em relação a 2024, levando a Generali Brasil à zona de excelência no primeiro semestre de 2026, com pontuação superior a 75. Já o Índice de Satisfação do Cliente (Customer Satisfaction Score – CSAT) supera 9 em uma escala de 0 a 10.

No Reclame Aqui, o percentual de solução de demandas passou de 75%, em janeiro de 2025, para 88%, em dezembro do mesmo ano. Em reconhecimento a esse desempenho, a Generali conquistou o selo RA1000 e ficou em segundo lugar no Prêmio Reclame Aqui 2025. Em 2026, a companhia foi novamente indicada à premiação, na categoria “Seguradoras”.

A tecnologia também foi apontada como uma aliada para tornar o atendimento mais ágil e eficiente, preservando o contato humano, especialmente em segmentos como o seguro de vida, que envolvem situações delicadas para os clientes.

Proteção integrada ao cotidiano

O terceiro movimento é integrar soluções de cobertura às atividades cotidianas dos consumidores, como pagamentos e transações financeiras, tornando a contratação mais simples e conveniente.

Nesse contexto, o executivo citou a parceria da Generali com a BScash para oferecer o seguro “Perda e Roubo de Cartão com Pix”, integrado à plataforma digital da fintech. A solução contempla situações como perda ou roubo de cartão, saques e transferências sob coação, incluindo operações via Pix, permitindo a contratação no próprio ambiente em que os usuários realizam suas transações financeiras.

Ao concluir sua participação, Lundgren reforçou que as novas abordagens não alteram o propósito original de proteger pessoas e patrimônios, mas ampliam as possibilidades de incorporar essa segurança ao seu dia a dia. “O desafio é combinar tecnologia, prevenção e eficiência para oferecer respostas cada vez mais rápidas e adequadas às diferentes necessidades”.