Sancor Seguros realiza imersão com parceiros em sua matriz

Entre os dias 9 e 12 de dezembro, a Sancor Seguros realizou uma experiência internacional voltada ao fortalecimento do relacionamento com corretores, assessorias e parceiros da companhia. Ao todo, sete profissionais participaram de uma imersão em Sunchales, na Argentina, onde está localizada a matriz da seguradora, com o objetivo de conhecer de perto o ecossistema de soluções, a estrutura operacional e a trajetória institucional do grupo.

A programação incluiu visitas técnicas e encontros voltados à troca de experiências e ao aprofundamento sobre os novos modelos de negócios desenvolvidos pela companhia. A viagem foi encerrada em Buenos Aires, com uma agenda cultural que incluiu um tradicional espetáculo de tango, reforçando a proposta de integração entre negócios e cultura.

Para Paulo Dawibida, CCO da Sancor Seguros, a iniciativa reforça o compromisso da companhia com relações de longo prazo. “Promover essa imersão é uma forma de aproximar nossos parceiros da essência da Sancor, mostrando como nossa história, nossos valores e nosso modelo de negócios se conectam com o futuro do mercado segurador”, destacou.

Já para André Barberá, gerente de seguros da corretora Cocamar, cooperativa sediada em Maringá (PR), a iniciativa agregou valor ao relacionamento com a companhia. “Foi muito válido participar dessa experiência, conhecer a história da Sancor, que é extremamente rica, e entender como o grupo vem se posicionando diante do mercado. Essa troca contribui diretamente para o nosso desenvolvimento”, afirmou.

A corretora Fabiana, da Critério Corretora de Seguros, de Curitiba (PR), também destacou a relevância da vivência. “Está sendo um prazer conhecer toda a estrutura e a grandiosidade da Sancor. O cuidado da companhia em diversos aspectos fortalece ainda mais uma parceria sólida e de longo prazo”, ressaltou.

A iniciativa integra a estratégia da Sancor Seguros de fortalecer os vínculos com seus parceiros comerciais, oferecendo experiências que ampliam o conhecimento sobre a companhia, aumentam a confiança e estimulam o crescimento colaborativo no setor segurador.