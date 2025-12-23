Seguro Auto sobe em novembro e amplia diferença por gênero

Em seu primeiro levantamento após a virada de marca da Minuto Seguros para Creditas Seguros, a maior corretora digital independente do Brasil apresenta novas movimentações no preço médio das apólices dos veículos mais vendidos do país. Em novembro, tanto o perfil masculino quanto o feminino registraram aumento no valor das cotações.

Para os homens, o preço médio nacional subiu para R$2.328,68, representando um aumento de 2,41% em relação aos R$2.273,91 observados em outubro. Já entre as mulheres, a média avançou para R$2.867,72, uma alta de 25,85% em comparação com os R$2.278,68 do mês anterior, ampliando a diferença entre os gêneros após o equilíbrio registrado em outubro.

“Depois de um mês atípico em que os valores se igualaram, novembro mostra uma recomposição dos parâmetros de risco por parte das seguradoras, principalmente entre as mulheres. As variações podem se dar por diversos motivos como o aumento da sinistralidade (frequência e custo dos acidentes), o custo de reparo dos veículos e peças de reposição, as taxas de roubo e furto de determinados modelos ou regiões, a revisão dos perfis de risco pelas seguradoras, além da dinâmica competitiva do mercado. Por isso, reforçamos que o consumidor deve realizar cotações com frequência, já que as variações mensais podem impactar diretamente o custo final do seguro”, afirma Michel Tanam, Gerente da Creditas Seguros.

No panorama geral, o preço médio das apólices de seguro dos veículos mais vendidos do Brasil voltou a registrar movimentos distintos em novembro, desta vez com uma reabertura da diferença entre os gêneros após a equalização observada no mês anterior. Para os homens, a média subiu para R$2.328,68, refletindo um avanço em relação a outubro. Já entre as mulheres, o valor médio atingiu R$2.867,72, representando uma alta no período e ampliando a distância entre os perfis após os preços praticamente idênticos registrados anteriormente.

Os dados são de um novo levantamento “Top 10” realizado pela Creditas Seguros, maior corretora digital independente do Brasil, parte da principal fintech de crédito com garantia da América Latina. O levantamento considera as cotações nas onze capitais brasileiras de maior representatividade no mercado automotivo (segundo ranking da Fenabrave) e analisa os dez modelos de veículos mais vendidos em cada período.

Destaques de novembro de 2025*

Para o perfil masculino em novembro, o menor valor médio nacional foi registrado pelo Novo Onix Hatch 1.0, com apólice de R$2.061,05, seguido de perto pelo Fiat Mobi Like 1.0, com média de R$2.065,22. Já o seguro mais caro para esse público foi o do Novo Onix Sedan Plus 1.0, que alcançou R$2.681,33, seguido pelo Fiat Argo 1.0, com média de R$2.650,18.

Analisando as capitais, a média dos seguros para homens foi mais elevada no Rio de Janeiro (R$ 3.614,45) e em Salvador (R$ 2.397,57), enquanto os preços mais acessíveis foram no Distrito Federal (R$ 2.008,57) e Curitiba (R$ 2.036,23).

Entre as mulheres em novembro, o menor valor médio nacional foi o do Tera 1.0 12V TSI, com apólice de R$2.477,93, seguido pelo Creta Action 1.6, com média de R$2.601,40. Por outro lado, o valor mais alto entre os modelos analisados foi o do Novo Onix Sedan Plus 1.0, que atingiu R$3.679,96, seguido pelo Argo 1.0 6V Flex Manual 4P, com apólice média de R$3.456,53.

Quanto às capitais, as mulheres enfrentaram os custos médios mais altos no Rio de Janeiro (R$4.909,56) e em Salvador (R$3.090,43). Os preços médios mais em conta para o público feminino foram observados no Distrito Federal (R$2.221,05) e em Florianópolis (R$2.308,13).

Maiores variações por modelo

Novo Onix Sedan Plus 1.0 12V: Em novembro, este modelo registrou aumentos expressivos nos preços médios de apólice para ambos os gêneros. Para os homens, a apólice média foi de R$2.681,33, representando um aumento significativo de 34,62% em relação a outubro, quando o valor era de R$1.991,75. Para as mulheres, o valor médio em novembro foi de R$3.679,96, um dos mais elevados da lista para este gênero, que representa um aumento de 63,06% em comparação com os R$2.256,85 registrados em outubro.

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut: O veículo também apresentou variações notáveis. Para os homens, a apólice média em novembro foi de R$2.270,31, um aumento de 17,47% frente aos R$1.932,74 de outubro. Para as mulheres, o valor médio subiu para R$2.622,51 em novembro, representando uma alta de 27,17% em relação aos R$2.062,08 de outubro.

Mobi Like 1.0 8V FLEX Manual 4P: Para os homens, o modelo teve a apólice média mais acessível em novembro, com um custo de R$2.065,22. Em relação a outubro, quando a apólice média era de R$1.835,58, houve um aumento de 12,51% no valor para este perfil. Para as mulheres, a apólice média para este modelo em novembro foi de R$2.859,39, registrando um aumento de 42,68% em comparação com o valor de R$2.004,13 de outubro.

Tera 1.0 12V TSI Manual 4P: Em novembro, este modelo apresentou a apólice média mais acessível para as mulheres, registrando R$2.477,93. Este valor representa um aumento de 8,09% em relação a outubro, quando era de R$2.292,51. Para os homens, a apólice média em novembro foi de R$2.252,91, o que representa um aumento de 5,46% em comparação com os R$2.136,15 de outubro.

As cotações consideradas correspondem aos menores valores obtidos para cada perfil analisado junto às seguradoras participantes do estudo.O levantamento contempla cotações realizadas nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador.

Participaram da análise as seguradoras Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich. Os perfis avaliados foram de homens e mulheres, ambos com 35 anos de idade e estado civil casado.