Creditas lança Creditas Seguros e aposenta marca Minuto

A Creditas, fintech de crédito com garantia, anuncia a transição da marca Minuto Seguros que passa a operar como Creditas Seguros. A mudança conclui o processo de integração iniciado em 2021 e reúne a atuação da tradicional corretora digital com os recursos tecnológicos e a inteligência de dados da Creditas, reforçando a estratégia de expansão no mercado de proteção.

A Creditas possui mais de 500 mil clientes ativos, portfólio de R$ 6,7 bilhões e crescimento anual projetado de 25% para os próximos anos. Embora a Minuto Seguros seja uma das marcas mais reconhecidas do setor, a Creditas Seguros já responde por cerca de 30% das novas originações da unidade.

A nova marca nasce apoiada na base construída pela Minuto Seguros: mais de 800 mil apólices contratadas, R$ 2,4 bilhões em prêmios emitidos e parceria com 16 das principais seguradoras do país. O índice de renovação permanece elevado, com 9 em cada 10 clientes mantendo seus contratos.

O foco na jornada do cliente orienta a operação. Segundo a Creditas, 37% da carteira de outros ramos é formada por clientes que, após contratarem o seguro auto, adicionam novas modalidades de proteção. Com o uso de IA, a empresa reduziu o tempo de espera de 52 para 2 minutos e o TMA de 70 para 28 minutos.

Para Marina Leal, Head de Seguros da Creditas, não se trata apenas de um rebranding e sim, um marco estratégico para a empresa. “Aproveitamos a eficiência e o relacionamento de confiança que construímos na Minuto Seguros e os potencializamos com tecnologia proprietária e inteligência de dados da Creditas. Isso nos permite acelerar o cross-sell de forma mais inteligente, conectando os ativos casa, carro e salário a soluções de proteção. Essa sinergia não só aprimora a jornada do cliente, mas é o motor de crescimento que garantirá que o negócio de Seguros se torne um componente ainda mais relevante para nós”, explica.

A proposta de valor da nova marca integra experiência digital simplificada, rede de seguradoras parceiras e portfólio unificado de produtos. Modalidades como Seguro Auto, Residencial, Vida, Planos de Saúde e seguros para PMEs passam a ser oferecidas de forma integrada.

Para marcar esse novo momento da companhia, Creditas anuncia o lançamento de uma campanha digital que convida o consumidor a “superar o velho jeito de fazer seguros”. O vídeo, que reforça a mensagem de que a Minuto Seguros agora é Creditas Seguros, destaca a proposta de valor da nova marca: oferecer um ecossistema completo, digital e simplificado de proteção. O conteúdo será veiculado a partir da próxima semana nas páginas oficiais da Creditas no Youtube, Instagram, LinkedIn e Facebook.

“Para apresentar essa nova marca ao mercado, unimos a expertise e história da Minuto Seguros com a credibilidade e inovação da Creditas, apresentando o conceito “cheguei agora, mas não nasci ontem”. Após essa primeira fase de comunicação da mudança de marca, vamos apresentar Creditas Seguros como um novo jeito de fazer seguros, provocando essa reflexão ao consumidor”, comenta Lucas Madeira, Head de Marketing da Creditas.