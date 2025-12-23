Alper destaca seguros essenciais no período de festas e férias

O período de festas de fim de ano e férias altera a rotina das famílias e amplia a exposição a riscos como roubos, furtos, danos residenciais e imprevistos durante viagens. Diante desse cenário, a Alper Seguros destaca a importância do planejamento prévio e da contratação de seguros considerados essenciais, como Residencial, Viagem e de Dispositivos Móveis.

Com o aumento das viagens e a ausência prolongada de moradores, residências tendem a ficar mais vulneráveis. Segundo Alexandre Bonifacio Boccia, SVP de Seguros Individuais e Massificados da Alper, a proteção patrimonial deve ser considerada antes do período de deslocamentos. “Depois que os ladrões invadem a casa, apenas o seguro é capaz de cobrir prejuízos causados por arrombamentos ou eventos físicos ao imóvel. Nem apartamentos ficam isentos destes riscos, afinal há quadrilhas especializadas na invasão de condomínios”, afirma.

Além das coberturas de roubo e furto, ganham relevância, nesta época do ano, as proteções contra eventos climáticos, como vendaval, granizo e danos elétricos, comuns no verão brasileiro. Outro ponto destacado são os serviços de assistência 24 horas, como chaveiro, encanador e eletricista.

“As assistências 24h são um grande atrativo, pois, uma vez detectada a necessidade por um vizinho ou parente de confiança, o segurado pode acionar os serviços da seguradora, mesmo estando longe, mantendo a tranquilidade da família”, complementa Boccia.

O aumento da circulação de pessoas em ambientes com grande concentração, aliado ao maior poder de consumo no período, eleva o risco de roubo e danos a celulares e outros dispositivos móveis. Para Paulo Davidoff, diretor de Operações Massificados e Personal Lines da Alper, o seguro de dispositivos cobre situações recorrentes nessa época.

“Ao viajar, o cliente está em ambiente que ele não conhece profundamente e, por conta disto, mais sujeito a roubos ou furtos. O Seguro Celular com cobertura para danos acidentais se torna fundamental, especialmente no verão, onde a maior agitação e o contato com água em praias e piscinas aumentam o risco de prejuízo”, explica.

Entre as coberturas estão roubo, furto qualificado, danos físicos e elétricos acidentais, além de danos causados por líquidos. Há ainda opções adicionais para furto simples e transações digitais indevidas, como Pix.

A Alper registra um aumento aproximado de 30% na procura por Seguro Viagem durante o período de férias. Em viagens internacionais, o produto é exigido em diversos destinos, como os países do Tratado de Schengen, que requerem cobertura mínima para despesas médico-hospitalares.

Além da assistência médica, o seguro inclui coberturas como repatriação médica e funerária, extravio de bagagem, cancelamento ou interrupção de viagem e assistência jurídica.

“Já para as viagens nacionais, o seguro ainda é subestimado mas é altamente recomendado para quem não possui plano de saúde com cobertura na região de destino. Ele inclui coberturas complementares importantes, como Emergência Odontológica, Extravio de Bagagem e Despesas com Medicamentos”, ressalta Boccia.

Para a Alper, o seguro deve ser considerado parte do planejamento financeiro e patrimonial, e não apenas uma contratação pontual. “O consumidor deve lembrar dos seguros e suas coberturas não somente quando o risco se torna mais iminente, como na chegada das férias. A nossa ‘dica de ouro’ é que, na contratação do seguro anual, o cliente já contemple o risco adicional do período de férias”, orienta Alexandre Bonifacio Boccia.

Para quem ainda não se planejou, Paulo Davidoff aponta uma alternativa: “Busque fazer um endosso da apólice com as coberturas desejadas antes de sair de férias, e assim, siga tranquilo e protegido, para só curtir e aproveitar”.