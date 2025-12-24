Capemisa promove ações solidárias no fim de ano

A Capemisa realizou, ao longo do período de fim de ano, uma mobilização solidária envolvendo corretores e colaboradores em diferentes regiões do país. As ações beneficiaram unidades do Lar Fabiano de Cristo e incluíram doação de presentes, cestas básicas e alimentos típicos do período natalino.

Na Região Nordeste, crianças atendidas pela Casa Odim de Araújo, em João Pessoa (PB), e pela Casa Clara de Assis, em Natal (RN), participaram da ação por meio de cartinhas direcionadas ao Papai Noel. Ao todo, 38 crianças tiveram seus pedidos atendidos com o apoio de corretores dos dois estados, que contribuíram financeiramente para a compra dos presentes.

Presidente do Sincor-PB, o corretor Jhon Fox participou da mobilização e destacou a experiência. “Receber as cartinhas foi uma experiência muito especial. Cada pedido, simples e cheio de significado, nos motivou a mobilizar os Corretores da região e contribuir para que esses pequenos sonhos se realizassem. Participar dessa ação é gratificante e reforça como o mercado pode fazer a diferença na vida das pessoas”, afirma.

No Sul do país, em Florianópolis (SC), foram entregues 12 cestas básicas à Casa Arnaldo Santiago, com apoio financeiro de corretores da região. Já em São José dos Campos (SP), colaboradores das regionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo se organizaram para a doação de 135 chocotones à Casa de Cirilo, localizada em Caçapava (SP).

Além das iniciativas regionais, a campanha Natal Solidário também envolveu colaboradores da Capemisa no apadrinhamento de crianças e idosos atendidos pelo Lar Fabiano de Cristo. Foram beneficiadas instituições na Bahia e no Rio de Janeiro, incluindo a Casa de Eugênia, Amigos Dedicados e Marechal Mattos. Ao todo, a ação alcançou 200 crianças e 154 idosos.

Segundo a companhia, as ações fazem parte de uma agenda contínua de responsabilidade social, com foco na mobilização de corretores e colaboradores e no apoio a iniciativas sociais nas regiões onde a empresa atua.