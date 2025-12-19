A Sancor Seguros encerra 2025 com resultados acima da média do mercado brasileiro, sustentados por crescimento financeiro, investimentos em tecnologia e fortalecimento da relação com corretores e parceiros.

Em junho, a companhia atingiu o LAIR orçado para o ano, de R$ 48 milhões. No período, os prêmios emitidos somaram R$ 601 milhões, alta de 11% em relação a 2024. O prêmio ganho líquido chegou a R$ 371 milhões, crescimento de 22%, enquanto a margem operacional atingiu R$ 82 milhões, equivalente a 22%.

Entre os ramos, o Seguro Auto registrou crescimento de 27,3%, alcançando o maior faturamento anual da história da operação no país. O Seguro Vida avançou 13%, enquanto os segmentos Patrimonial e de Riscos Técnicos cresceram 14,4%, ambos com resultados operacionais recordes. No Agro, a companhia obteve o segundo maior resultado operacional de sua trajetória no Brasil.

Na comparação anual, os prêmios evoluíram de R$ 542 milhões em 2024 para R$ 601 milhões em 2025, avanço de 10,8%. O desempenho supera a estimativa de crescimento do mercado segurador brasileiro, projetada em 8,5% para o período, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

O relacionamento com corretores foi um dos focos da estratégia ao longo do ano. O programa Ganha Mais foi reconhecido com o Prêmio SegNews, na categoria Destaque em Programas de Relacionamento com Corretores. Em 2025, a iniciativa passou por ajustes, com reformulação de categorias, revisão do adicional de comissão e a inclusão de viagens como premiação.

Outro destaque foi o lançamento da plataforma Venda Fácil, voltada à simplificação da jornada de contratação. A digitalização da Carta Verde também rendeu à seguradora o Troféu JRS – Destaque em Modernização do Seguro Carta Verde.

Ao longo de 2025, a seguradora promoveu edições do Conexão Sancor em cidades como Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Ribeirão Preto, Londrina, São Paulo e Campinas. Os encontros reuniram corretores e parceiros regionais, com foco em diálogo comercial e troca de informações sobre produtos e processos.

A companhia também realizou ações de relacionamento, como a presença no lounge da Stock Car em Interlagos, uma viagem de reconhecimento a Mendoza e uma imersão institucional em Sunchales, na Argentina, sede do Grupo Sancor Seguros.

Em 2025, a Sancor anunciou Claudia Lopes como nova CEO da operação no Brasil. Com experiência em liderança, vendas e marketing, a executiva assume com foco em eficiência operacional, inovação e experiência do cliente. “Nosso compromisso é manter o cliente no centro das decisões e impulsionar o desenvolvimento da operação no Brasil”, afirma Claudia.

Os investimentos em transformação digital avançaram com a migração dos sistemas legados para ambiente em nuvem, a integração dos produtos de Vida e Pessoas ao i4pro Cloud e a ampliação do uso de APIs, com impactos na eficiência operacional e na escalabilidade do negócio.

No eixo social e ambiental, a seguradora adotou o naming do time Sancor Seguros Vôlei, de Maringá, e aderiu ao Pacto Verde, em parceria com o Instituto Ambiental de Maringá. A empresa também conquistou o Selo Ipê, concedido pela prefeitura local, em reconhecimento a práticas ambientais e sociais.

Para 2026, a companhia projeta a ampliação do portfólio, expansão territorial e aprofundamento das parcerias com corretores, bancos e cooperativas. A estratégia prevê continuidade do crescimento e fortalecimento da marca no mercado brasileiro.