Faróis inteligentes elevam desafio para o seguro auto

A expansão dos veículos eletrificados e o avanço das tecnologias embarcadas começam a alterar o perfil dos riscos no mercado de seguros. Nesse cenário, a Mapfre chama a atenção para a necessidade de motoristas e corretores avaliarem se as apólices de seguro auto acompanham a evolução dos equipamentos presentes nos veículos, especialmente em relação à cobertura para vidros.

O crescimento dos modelos eletrificados, que em 2026 iniciou com vendas em ritmo acelerado, ampliou significativamente a presença de sistemas de alto valor agregado, como os faróis e lanternas inteligentes Matrix LED/OLED. Antes concentrados em veículos de luxo, esses equipamentos passaram a compor também modelos de segmentos intermediários.

Além de trazerem um design mais moderno, esses sistemas desempenham um papel fundamental na segurança veicular. A iluminação seletiva, os feixes adaptativos em curvas e a redução do ofuscamento de placas contribuem diretamente para uma condução mais segura, especialmente em ambientes urbanos e rodoviários.

No entanto, essa evolução tecnológica traz também um novo desafio. Diferentemente dos sistemas convencionais, faróis e lanternas Matrix LED/OLED geralmente não permitem reparos pontuais, e, quando ocorrem danos exclusivos a essas peças, é necessário a substituição integral do componente — um processo complexo, técnico e de alto valor.

“Com a tecnologia embarcada se tornando padrão nos veículos é fundamental que o seguro acompanhe essa evolução. Um dano aparentemente simples pode gerar um custo inesperado e significativo para o consumidor que não possui a cobertura adequada”, explica Marcia Resende, superintendente de produto Auto da Mapfre.

Segundo a executiva, revisar a apólice já não é apenas uma recomendação, mas uma medida essencial de proteção financeira. “Nosso papel é antecipar esse cenário e oferecer tranquilidade ao cliente. Com as coberturas corretas, mediante o pagamento da franquia prevista, a Mapfre assume todo o processo de substituição e calibração dos equipamentos, evitando que um imprevisto no trânsito se transforme em um prejuízo maior”, afirma.

A Mapfre destaca ainda que seu seguro Auto está preparado para atender às novas demandas do mercado, oferecendo proteção alinhada à tecnologia presente nos veículos atuais. No segmento de caminhões, a companhia é uma das pioneiras na oferta desse tipo de cobertura em seu portfólio.

Por fim, a seguradora reforça a importância de clientes e corretores avaliarem continuamente se as apólices estão preparadas para acompanhar toda a tecnologia embarcada nos veículos, garantindo segurança, tranquilidade e confiança em um cenário de mobilidade em constante evolução.