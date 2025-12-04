Prudential do Brasil é a seguradora oficial do Rock in Rio 2026

A Prudential do Brasil anuncia sua presença no Rock in Rio 2026 como patrocinadora e seguradora oficial do festival, pelo quarto ano consecutivo. O evento acontece 4 a 13 de setembro no Rio de Janeiro. A parceria consolida a união de duas marcas que compartilham história, confiança e reconhecimento, conectando a proteção da vida à emoção da música.

Para Fernanda Riezemberg, diretora de Marketing da Prudential do Brasil, o Rock in Rio é um ícone cultural que projeta a cidade do Rio de Janeiro para o mundo e uma plataforma estratégica para ampliar a conexão da marca com diferentes públicos. “A música transforma vidas, cria conexões e marca histórias. A Prudential protege vidas para que essas histórias continuem”, afirma Fernanda.

Durante o festival, a Prudential irá explorar todo o potencial da marca com ativações exclusivas, experiências interativas e conteúdos digitais que reforçam sua missão: estar ao lado das pessoas em todos os momentos, garantindo segurança para que elas vivam seus sonhos com tranquilidade.