Affinity avança em transformação digital e integra multicálculo

O Affinity Seguro Viagem anuncia sua primeira integração com um multicálculo do mercado segurador, o Agger. A novidade reforça o compromisso da empresa em acompanhar as transformações do setor e oferecer cada vez mais agilidade, eficiência e tecnologia aos corretores de seguros.

“O multicálculo tem se consolidado como uma das ferramentas mais estratégicas da transformação digital no mercado de seguros. Ele reduz custos operacionais, otimiza o trabalho comercial, acelera cotações, aumenta conversões e fortalece a competitividade das corretoras”, explica Elisandra Morel, gerente de Vendas do Canal Corretor do Affinity.

Segundo ela, para muitos profissionais como o corretor generalista, trabalhar sem um multicálculo se tornou praticamente inviável. É ele quem centraliza e simplifica processos, permitindo que o corretor ganhe tempo, organização e precisão na hora de atender seu cliente.

Com a integração ao Agger, o Affinity reforça sua missão de apoiar seus parceiros com ferramentas que tornam o dia a dia mais produtivo. “Estar presente em um multicálculo é mais do que acompanhar a evolução do mercado: é entregar ao corretor exatamente o que ele precisa para trabalhar com mais velocidade e autonomia”, destaca Morel. “Nossa integração com o Agger vai contribuir ainda mais para a agilidade operacional dos nossos parceiros, tornando todo o fluxo de cotação e venda mais eficiente”, finaliza.