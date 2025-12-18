Porto Seguro incorpora IA à vistoria veicular por vídeo 360°

A Porto Seguro lançou a vistoria veicular por vídeo 360°, nova modalidade de inspeção digital que utiliza captura em vídeo combinada com inteligência artificial (IA). A tecnologia permite a geração de laudos completos, com validações automatizadas e mecanismos antifraude, aplicáveis tanto à contratação quanto à regulação de sinistros no seguro auto.

A solução passa a ser utilizada em dois momentos da jornada do cliente. Na vistoria prévia, o vídeo 360° é empregado para avaliar as condições do veículo antes da contratação ou renovação da apólice, contribuindo para a análise do risco e a prevenção de fraudes na entrada. Já na vistoria de sinistro, a tecnologia é aplicada após eventos cobertos, como colisões ou recuperação de veículos roubados, para a verificação de danos, definição de reparos ou indenizações.

“A agilidade e a precisão da IA reduzem o tempo de espera para o conserto do carro. O uso da tecnologia no direcionamento de vistorias distribui as demandas de acordo com a especialidade e a localização, e, no copiloto de regulação, apoia a equipe na escolha de peças e orçamentos com mais precisão. O resultado é maior assertividade, menos retrabalho e a devolução mais rápida dos veículos”, afirma Rodrigo Herzog, diretor de Sinistro Auto da Porto Seguro.

A iniciativa amplia um processo iniciado antes da pandemia, quando a companhia implementou sua primeira vistoria digital por aplicativo. Desde então, a inspeção passou por sucessivas evoluções, incluindo a vistoria assistida, que permite ao cliente realizar o procedimento de forma remota, com orientação de especialistas da seguradora.

Com o uso da IA, a Porto reduziu o tempo de análise manual e passou a operar com SLA de até quatro horas, tanto na vistoria prévia quanto na de sinistro, mantendo os controles de verificação e prevenção a fraudes.

O modelo digital também tem impacto ambiental. De janeiro a setembro, a substituição de etapas presenciais por processos remotos evitou a emissão de 725 toneladas de gases de efeito estufa, segundo dados da companhia.

“A vistoria por vídeo 360° representa nosso compromisso em entregar uma jornada mais simples, ágil e segura, seja na aceitação do risco ou na resolução do sinistro, sem abrir mão da qualidade e da proteção. É mais um passo para tornar a experiência digital, eficiente e sustentável”, afirma Orjanio Jorge, superintendente de Operações Auto da Porto Seguro.